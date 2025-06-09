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По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К 9 июня 2025

Киев • УНН

 • 478 просмотра

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом российского МиГ-31К. Жителей призывают срочно пройти в укрытия.

По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По Украине воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, о чем сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - указали в ПС ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА.

"Ракеты с востока на Сумщину! Курс западный", - сообщили в ВС ВСУ.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
Киев
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