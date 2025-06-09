По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К 9 июня 2025
Киев • УНН
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога в связи со взлетом российского МиГ-31К. Жителей призывают срочно пройти в укрытия.
По Украине воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, о чем сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - указали в ПС ВСУ.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА.
"Ракеты с востока на Сумщину! Курс западный", - сообщили в ВС ВСУ.
Ровенская область пережила самую жесткую атаку: десятки "шахедов" и ракеты09.06.25, 07:10 • 3100 просмотров