По Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К 9 июня 2025

По Украине воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, о чем сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!", - указали в ПС ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА.

"Ракеты с востока на Сумщину! Курс западный", - сообщили в ВС ВСУ.

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