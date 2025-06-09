"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025 9 июня 2025

Новое издание серии Call of Duty – Black Ops 7 представили во время нынешней выставки Xbox Games Showcase. События игры разворачиваются в 2035 году и являются прямым продолжением Black Ops II 2012 года, – сообщает УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

Игра возвращает на экран известных персонажей, среди которых Дэвид Мейсон и Рауль Менендес. В трейлере заметна параноидальная атмосфера по поводу технологий будущего, которая перекликается с классическими темами научной фантастики.

В ролике задан риторический вопрос: "Когда передовые технологии перестают быть наукой и начинают выглядеть как магия?".

Как подчеркивает Mashable, ответ в сюжете выглядит так: террорист владеет такими инновационными технологиями, что превращается в киберпанковскую версию Пугала – злодея с исключительными возможностями.

Официальная дата релиза пока не объявлена. Впрочем, как отметили организаторы, полная презентация игры состоится этим летом.

Дополнительно

Call of Duty: Black Ops – одна из самых популярных подсерий франшизы, регулярно нарушающая темы современной войны, заговоров и технологического контроля. Новая часть станет уже седьмой в этой сюжетной линии.

Справка

Xbox Games Showcase – ежегодная презентация новинок от Microsoft и партнерских студий, где анонсируются игровые продукты для экосистемы Xbox и ПК.

Напомним

Death Stranding 2: On the Beach получил дату релиза 26 июня и новый 10-минутный трейлер на SXSW.