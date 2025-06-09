"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025 9 червня 2025
Київ • УНН
Нова частина серії Call of Duty, Black Ops 7, розгортається у 2035 році, продовжуючи події Black Ops II. Гра повертає знайомих персонажів і досліджує параною щодо технологій майбутнього.
Нове видання серії Call of Duty – Black Ops 7 презентували під час цьогорічної виставки Xbox Games Showcase. Події гри розгортаються у 2035 році та є прямим продовженням Black Ops II 2012 року, – повідомляє УНН з посиланням на Mashable.
Деталі
Гра повертає на екран відомих персонажів, серед яких Девід Мейсон і Рауль Менендес. У трейлері помітна параноїдальна атмосфера щодо технологій майбутнього, яка перегукується з класичними темами наукової фантастики.
У ролику поставлено риторичне запитання: "Коли передові технології перестають бути наукою та починають виглядати як магія?".
Як підкреслює Mashable, відповідь у сюжеті виглядає так: терорист володіє такими інноваційними технологіями, що перетворюється на кіберпанківську версію Опудала – лиходія з винятковими можливостями.
Офіційна дата релізу наразі не оголошена. Втім, як зазначили організатори, повна презентація гри відбудеться цього літа.
Додатково
Call of Duty: Black Ops – одна з найпопулярніших підсерій франшизи, що регулярно порушує теми сучасної війни, змов і технологічного контролю. Нова частина стане вже сьомою у цій сюжетній лінії.
Довідка
Xbox Games Showcase – щорічна презентація новинок від Microsoft і партнерських студій, де анонсуються ігрові продукти для екосистеми Xbox та ПК.
Нагадаємо
Death Stranding 2: On the Beach отримав дату релізу 26 червня та новий 10-хвилинний трейлер на SXSW.