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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни
11:52 • 3714 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Киев • УНН

 • 2696 просмотра

Сегодня начался обмен пленными, который продлится несколько дней. В первую очередь возвращают раненых, тяжелораненых и тех, кому меньше 25 лет.

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в соцсетях, передает УНН.

Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно

- написал Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - заявил Зеленский.

Дополнение

В Стамбуле во время переговоров Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Также в Стамбуле была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших произойдет сразу после обмена пленными.

7 июня помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинила Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отреагировал на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле, отметив, что на самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса, и Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, основанного на достигнутых договоренностях.

кремль о переговорах с Украиной: пока нет точного понимания относительно нового раунда09.06.25, 13:57 • 1232 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Стамбул
Украина
Tesla
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