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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями
11:52 • 3896 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Київ • УНН

 • 3640 перегляди

Сьогодні розпочався обмін полоненими, який триватиме кілька днів. В першу чергу повертають поранених, важкопоранених та тих, кому менше 25 років.

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок у соцмережах, передає УНН.

Наші вдома. Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня

- написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", - заявив Зеленський.

Доповнення

У Стамбулі під час переговорів Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Також у Стамбулі було досягнуто домовленості з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.

7 червня помічник глави кремля володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито почала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватила Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими відреагував на слова глави російської делегації на переговорах у Стамбулі, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були узгоджені ще у вівторок з уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і повинні початися по плану.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, і Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, що базується на досягнутих домовленостях.

кремль про переговори з Україною: поки що немає точного розуміння щодо нового раунду09.06.25, 13:57 • 1272 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Стамбул
Україна
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