кремль про переговори з Україною: поки що немає точного розуміння щодо нового раунду

Точного розуміння щодо нового раунду переговорів з Україною поки що немає, але контакти продовжувати треба. Про це заявив прессекретар глави кремля володимира путіна дмитро пєсков, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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"Мова, безумовно, піде про продовження розмови", - сказав пєсков, відповідаючи на запитання, чи відповідатиме росія на меморандум України письмово, чи відбудеться новий раунд прямих переговорів між москвою та Києвом.

"Зараз, залежно від того, як розвиватиметься ситуація, мова, за ідеєю, має зайти про продовження і про наступний раунд переговорів. Поки що точних якихось розумінь з цього приводу немає", - заявив він.

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

Також пєсков прокоментував тему обміну. пєсков стверджує, що російські фахівці нібито перебувають на місці біля кордону, на місці передбачуваної передачі.

"Про це вже говорилося. Ми готові виконувати (досягнуті в Стамбулі домовленості – ред.)", - стверджує пєсков.

Контекст

7 червня помічник глави кремля володимира путіна, глава російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що росія нібито почала реалізацію повернення тіл українських військових та обміну полоненими та звинуватила Україну в тому, що українська сторона нібито несподівано перенесла це на невизначений термін.

Коордштаб з питань поводження з військовополоненими відреагував на слова глави російської делегації на переговорах у Стамбулі, зазначивши, що насправді терміни початку репатріаційних заходів були узгоджені ще у вівторок з уповноваженими представниками Міністерства оборони держави-агресора і повинні початися по плану.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, і Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, що базується на досягнутих домовленостях.

Доповнення

У Стамбулі під час переговорів було досягнуто домовленості з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових.

Також Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.