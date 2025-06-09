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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни
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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

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кремль о переговорах с Украиной: пока нет точного понимания относительно нового раунда

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

В кремле заявили о продолжении переговоров с Украиной, но точной информации о новом раунде пока нет. Также рф готова выполнять договоренности по обмену.

кремль о переговорах с Украиной: пока нет точного понимания относительно нового раунда

Точного понимания относительно нового раунда переговоров с Украиной пока нет, но контакты продолжать надо. Об этом заявил пресс-секретарь главы кремля владимира путина дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Речь, безусловно, пойдет о продолжении разговора", - сказал песков, отвечая на вопрос, будет ли россия отвечать на меморандум Украины в письменном виде, или же состоится новый раунд прямых переговоров между москвой и Киевом.

"Сейчас, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь, по идее, должна зайти о продолжении и о следующем раунде переговоров. Пока точных каких-то пониманий на этот счет нет", - заявил он.

Украина предложила россии новую встречу до конца июня02.06.25, 17:21 • 143907 просмотров

Также песков прокомментировал тему обмена. песков утверждает, что российские специалисты якобы находятся на месте возле границы, на месте предполагаемой передачи.

"Об этом уже говорилось. Мы готовы выполнять (достигнутые в Стамбуле договоренности - ред.)", - утверждает песков.

Контекст

7 июня помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что россия якобы начала реализацию возвращения тел украинских военных и обмена пленными и обвинила Украину в том, что украинская сторона якобы неожиданно перенесла это на неопределенный срок.

Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными отреагировал на слова главы российской делегации на переговорах в Стамбуле, отметив, что на самом деле сроки начала репатриационных мероприятий были согласованы еще во вторник с уполномоченными представителями Министерства обороны государства-агрессора и должны начаться по плану.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса, и Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, базирующегося на достигнутых договоренностях.

Дополнение

В Стамбуле во время переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.

Также Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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