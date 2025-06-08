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Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
7 июня, 15:01 • 39763 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

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Буданов заявил об информационном давлении на Украину и попытках рф диктовать параметры обмена

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Украина столкнулась с информационным давлением и попытками россии диктовать условия обмена. Начало репатриационных мероприятий запланировано на следующую неделю.

Буданов заявил об информационном давлении на Украину и попытках рф диктовать параметры обмена

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса. Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов, передает УНН.

Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса. Мы тщательно соблюдаем договоренности, достигнутые в Стамбуле. Кого, когда и как менять – не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы

- написал Буданов.

Он отметил, что особенно цинично звучат попытки некоторых российских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны.

Тем более, на великий праздник Троицы, который мы сегодня отмечаем. Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях. И все наши Защитники и Защитницы, а также гражданские должны вернуться домой. Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага

- подчеркнул Буданов.

Дополнение

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что обмен телами погибших военнослужащих рф и Украины, о чем было договорено в Стамбуле, должен начаться на следующей неделе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Стамбул
Кирилл Буданов
Украина
Tesla
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