Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34 9 июня 2025

Генштаб ВСУ подтвердил поражение самолетов на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области рф. Предварительно, поражены два вражеских самолета - предположительно, МиГ-31 и Су-30/34, указали в Генштабе, пишет УНН.

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области рф - сообщили в Генштабе.

Российский агрессор, как указано, использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

"По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.

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