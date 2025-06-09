Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34 9 июня 2025
Киев • УНН
Подразделения ССО ВСУ во взаимодействии с другими силами обороны нанесли удар по аэродрому "Саваслейка", откуда взлетают МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Поражены два самолета.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение самолетов на российском аэродроме "Саваслейка" в Нижегородской области рф. Предварительно, поражены два вражеских самолета - предположительно, МиГ-31 и Су-30/34, указали в Генштабе, пишет УНН.
В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области рф
Российский агрессор, как указано, использует его для ударов по территории Украины. С этого военного объекта, в частности, регулярно взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
"По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага (вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34). Результаты боевой работы уточняются. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
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