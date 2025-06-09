Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34 9 червня 2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження літаків на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області рф. Попередньо, уражено два ворожі літаки - імовірно, МіГ-31 та Су-30/34, вказали у Генштабі, пише УНН.

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області рф - повідомили у Генштабі.

Російський агресор, як вказано, використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

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