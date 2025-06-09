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Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34 9 червня 2025

Київ • УНН

 • 5422 перегляди

Підрозділи ССО ЗСУ у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по аеродрому "Саваслейка", звідки злітають МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Уражено два літаки.

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження літаків на російському аеродромі "Саваслейка" у Нижегородській області рф. Попередньо, уражено два ворожі літаки - імовірно, МіГ-31 та Су-30/34, вказали у Генштабі, пише УНН.

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Саваслейка", що у Нижегородській області рф

- повідомили у Генштабі.

Російський агресор, як вказано, використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"09.06.25, 09:30 • 11773 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Су-30
Генеральний штаб Збройних сил України
Су-34
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Tesla
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