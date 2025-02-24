Баланс між прогресом та безпекою: 50 років тому вчені створили модель саморегулювання науки без політиків

Шлях до саморегулювання без втручання політиків: 50 років тому, 24 лютого 1975 року, відбулася конференція в Каліфорнії, на якій було вироблено правила в дослідженнях "незвіданих територій" науки. Цей звід правил був важливий на тлі початкового розвитку синтетичної біології та нанотехнологій.

Сьогодні наукова саморегуляція актуальна в контексті розвитку досягнень та загроз на основі штучного інтелекту.

Передає УНН із посиланням на ANSA.

Деталі

Можливісті генетичної модифікації бактерій, розвиток виробництва ліків, таких як інсулін, і водночас ризик отримання потенційно небезпечних мікроорганізмів: великі можливості і невідомості спонукали піонерів генно-інженерних досліджень зустрітися 50 років тому, 24 лютого 1975 року в Асіломарі, штат Каліфорнія, щоб встановити кодекс правил для орієнтації в дослідженнях, коли освоюються "незвідані" і небезпечні "території" науки.

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Встановлений звід правил, що саморегулюються, допоміг при відкритті нових кордонів у дослідженні синтетичної біології, нанотехнологій. Наразі вони важливі у контексті того, що відбувається зі штучним інтелектом.

Те, що зробили біологи в той час, є гарною моделлю для вивчення - нещодавно заявив один із піонерів досліджень у галузі штучного інтелекту, лауреат Нобелівської премії Джеффі Гінтон.

Так само, як сьогодні ми думаємо про потенційний розвиток ШІ в багатьох секторах суспільства, ще на початку 1970-х років технології маніпулювання ДНК відкрили несподівані можливості, ідеться у матеріалі ANSA.

Можливість перенесення фрагмента ДНК з одного організму в інший для вивчення його функцій "дозволила будь-кому робити що завгодно - зауважив піонер цієї технології, лауреат Нобелівської премії Пол Берг.

Таку саму стурбованість було висловлено 1973 року в листі, підписаному кількома дослідниками й опублікованому в журналі Science.

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У 1974 році Берг та інші піонери досліджень ДНК закликали своїх колег зупинитися для роздумів і оголосити мораторій на свої експерименти.

Доти, доки потенційну небезпеку цих рекомбінантних молекул ДНК не буде краще оцінено або доки не буде розроблено адекватні методи запобігання їхньому поширенню - попереджували фахівці.

Потім була організована зустріч 150 дослідників, представників урядових і корпоративних установ та 16 журналістів в Асіломарі у 1975 році.

Жваві дискусії, які призвели до вироблення правил безпеки, що й досі є взірцем для всього світу.

Відтоді "Асіломар" став символом здатності наукової спільноти до саморегулювання без втручання політиків і моделлю для багатьох інших прикордонних галузей, таких як синтетична біологія, нанотехнології та штучний інтелект.

Наприклад, 5 січня 2017 року в Асіломарі відбулася конференція з корисного штучного інтелекту, організована Інститутом майбутнього життя (Future of Life Institute). У цьому випадку також взяли участь багато дослідників з різних дисциплін, таких як економіка, етика і філософія, хоча, на відміну від 1975 року, багато хто з учасників є представниками приватних компаній.

Конференція в Асіломарі також вплинула на відкритий лист від 22 березня 2023 року, в якому понад 30 000 людей, включно з Ілоном Маском, висловили занепокоєння щодо систем штучного інтелекту, "які можуть становити серйозні ризики для суспільства і людства".

Нагадаємо

Чат-бот Grok від xAI припинив відповідати на запити щодо дезінформації від Маска і Трампа. Зміни були внесені колишнім співробітником без схвалення керівництва компанії.

Дослідження Microsoft та Університету Карнегі-Меллона показало, що надмірна довіра до ШІ погіршує когнітивні здібності людей. В опитуванні 319 IT-фахівців виявлено пряму залежність між впевненістю в ШІ та зниженням критичного мислення.