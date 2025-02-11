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США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

Киев  •  УНН

 • 1827 просмотра

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Президент США подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия с 4 марта. Больше всего это повлияет на Канаду, Мексику, Бразилию и Южную Корею, однако Австралия может получить исключения.

Президент Соединенных Штатов подписал новый указ, предусматривающий введение 25% импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Эти тарифы вступят в силу 4 марта. Кроме того, президент указал на возможность введения дополнительных пошлин на автомобили, медикаменты и компьютерные чипы.

Согласно данным торговых отношений США, крупнейшими поставщиками стали на американский рынок являются Канада и Мексика, а также Бразилия и Южная Корея. Одновременно, президент рассматривает возможность освобождения Австралии от новых таможенных ограничений на сталь.

Напомним

Президент США объявил о введении дополнительных 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Трамп также заявил об ограничении японских инвестиций в US Steel.

В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters10.02.25, 03:53 • 68087 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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