США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают
Киев • УНН
Президент США подписал указ о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия с 4 марта. Больше всего это повлияет на Канаду, Мексику, Бразилию и Южную Корею, однако Австралия может получить исключения.
Президент Соединенных Штатов подписал новый указ, предусматривающий введение 25% импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
Эти тарифы вступят в силу 4 марта. Кроме того, президент указал на возможность введения дополнительных пошлин на автомобили, медикаменты и компьютерные чипы.
Согласно данным торговых отношений США, крупнейшими поставщиками стали на американский рынок являются Канада и Мексика, а также Бразилия и Южная Корея. Одновременно, президент рассматривает возможность освобождения Австралии от новых таможенных ограничений на сталь.
Напомним
Президент США объявил о введении дополнительных 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Трамп также заявил об ограничении японских инвестиций в US Steel.
В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters10.02.25, 03:53 • 68087 просмотров