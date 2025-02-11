США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

Президент Соединенных Штатов подписал новый указ, предусматривающий введение 25% импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

Эти тарифы вступят в силу 4 марта. Кроме того, президент указал на возможность введения дополнительных пошлин на автомобили, медикаменты и компьютерные чипы.

Согласно данным торговых отношений США, крупнейшими поставщиками стали на американский рынок являются Канада и Мексика, а также Бразилия и Южная Корея. Одновременно, президент рассматривает возможность освобождения Австралии от новых таможенных ограничений на сталь.

Напомним

Президент США объявил о введении дополнительных 25% пошлин на импорт стали и алюминия. Трамп также заявил об ограничении японских инвестиций в US Steel.

В понедельник Трамп объявит новые 25% пошлины на сталь и алюминий - Reuters