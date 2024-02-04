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Встановлено світовий рекорд за найбільшим часом перебування в космосі: понад 878 діб

Встановлено світовий рекорд за найбільшим часом перебування в космосі: понад 878 діб

Київ • УНН

 • 31515 перегляди

космонавт встановив новий світовий рекорд з найдовшого сукупного часу перебування в космосі - понад 878 днів.

Російський космонавт Олег Кононенко в неділю встановив світовий рекорд за сумарним часом перебування в космосі. Він провів на орбіті понад 878 діб, повідомляє Reuters, із посиланням на  російську космічну корпорацію, пише УНН

Деталі 

О 08:30 за Гринвічем Кононенко встановив рекорд. 

Очікується, що 5 червня Кононенко досягне позначки в 1000 днів у космосі, а до кінця вересня його час становитиме 1110 днів.

Космонавт перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС) на відстані близько 263 миль (423 км) від Землі.

За словами представників роскосмосу, 59-річний космонавт забрав першість у ще одного росіянина  Геннадія Падалки, який пробув у космосі 878 днів, 11 годин, 29 хвилин і 48 секунд.

Доповнення 

Як зазначає Reuters, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році російська космічна програма зіткнулася з проблемою браку фінансування і корупції.

Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic26.01.24, 16:17 • 26401 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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