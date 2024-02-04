Встановлено світовий рекорд за найбільшим часом перебування в космосі: понад 878 діб

Російський космонавт Олег Кононенко в неділю встановив світовий рекорд за сумарним часом перебування в космосі. Він провів на орбіті понад 878 діб, повідомляє Reuters, із посиланням на російську космічну корпорацію, пише УНН.

Деталі

О 08:30 за Гринвічем Кононенко встановив рекорд.

Очікується, що 5 червня Кононенко досягне позначки в 1000 днів у космосі, а до кінця вересня його час становитиме 1110 днів.

Космонавт перебуває на борту Міжнародної космічної станції (МКС) на відстані близько 263 миль (423 км) від Землі.

За словами представників роскосмосу, 59-річний космонавт забрав першість у ще одного росіянина Геннадія Падалки, який пробув у космосі 878 днів, 11 годин, 29 хвилин і 48 секунд.

Доповнення

Як зазначає Reuters, після розпаду Радянського Союзу в 1991 році російська космічна програма зіткнулася з проблемою браку фінансування і корупції.

Українка Ліна Бороздіна політить у космос на кораблі Unity разом з Virgin Galactic