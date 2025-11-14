$42.040.02
Blue Origin Безоса запустила знаковую миссию на Марс: "первое крупное испытание" мега-ракеты New Glenn

Киев • УНН

 • 2004 просмотра

Компания Blue Origin Джеффа Безоса осуществила первый успешный запуск своей ракеты New Glenn с двумя спутниками NASA к Марсу, впервые посадив первую ступень на морскую платформу. Миссия Escapade стоимостью менее 100 миллионов долларов будет изучать атмосферу Марса.

Blue Origin Безоса запустила знаковую миссию на Марс: "первое крупное испытание" мега-ракеты New Glenn

Компания Blue Origin, основанная мультимиллиардером из Amazon Джеффом Безосом, запустила свою гигантскую ракету New Glenn для миссии, которая стала ее "первым крупным испытанием", пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

С двумя спутниками на борту, которые должны были совершить долгое и извилистое путешествие к Марсу, New Glenn стартовала с базы космических сил США на мысе Канаверал незадолго до 16:00 ET (23:00 по Киеву) в четверг.

Blue Origin также впервые посадила первую ступень ракеты на морскую платформу, что стало огромным шагом вперед в стремлении компании сделать ракету New Glenn многоразовой, менее дорогой и лучшим конкурентом для SpaceX Илона Маска.

Blue Origin планировала запустить миссию NASA под названием Escapade в воскресенье, но из-за облачности старт был отложен. Затем компании пришлось сотрудничать с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), которое недавно ввело запрет на запуск большинства ракет в дневное время в связи с приостановкой работы правительства (шатдауном), чтобы найти новую возможность для запуска.

Запуск Escapade (сокращенно от Escape and Plasma Acceleration Dynamics Explorers) стал первым полетом New Glenn с полезной нагрузкой заказчика на борту. Ракета совершила свой первый полет в январе, неся в грузовом отсеке демонстрационную технологию, разработанную Blue Origin.

Во время той январской миссии компании не удалось восстановить работу первой ступени New Glenn - нижней части ракеты, обеспечивающей начальный импульс мощности при старте.

Blue Origin объяснила неудачную попытку некорректным повторным запуском двигателей. Однако в четверг компания, похоже, не столкнулась с подобными проблемами: первая ступень New Glenn благополучно приземлилась на морскую баржу, названную в честь матери Безоса Джеклин (Jacklyn).

Подобно главному конкуренту Blue Origin, компании SpaceX, которая долгое время доминировала на рынке коммерческих запусков, New Glenn спроектирована с возможностью частичного повторного использования для снижения затрат.

Неудачная посадка ускорителя не обязательно повлияет на оценку компаниями общего успеха миссии, поскольку главной целью любого запуска ракеты является безопасная доставка груза на орбиту. Однако перед запуском Blue Origin ясно дала понять, что этапы сборки и повторного запуска компонентов ракеты имеют решающее значение для бизнес-модели компании.

Blue Origin заявила, что последние 10 месяцев была сосредоточена на доработке ракеты New Glenn, надеясь гарантировать успешную посадку ускорителя.

Знаковая миссия на Марс

В этой миссии New Glenn была поставлена одна из самых захватывающих задач, которые только можно было возложить на ракету. Она доставила два спутника Escapade к точке Лагранжа 2 (L2) - точке баланса космических сил, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Точки Лагранжа могут быть полезными для различных типов миссий, поскольку они позволяют космическим аппаратам потенциально оставаться на орбите очень долгое время, расходуя минимальное количество топлива. Например, космический телескоп Джеймса Уэбба находится на орбите вокруг точки L2.

В этом случае спутники Escapade будут использовать L2 как своего рода орбитальный запасной путь, где они будут ждать своего пункта назначения - Марса - чтобы приблизиться к Земле по своей орбитальной траектории. В конце 2026 года, когда откроется следующее окно перехода к Марсу, спутники покинут L2, ненадолго вернутся к Земле и отправятся в свой последний путь к Красной планете.

Оба космических аппарата должны выйти на марсианскую орбиту в сентябре 2027 года.

Только тогда Escapade начнет свою основную научную миссию. Группа исследователей под руководством Калифорнийского университета в Беркли будет изучать атмосферу планеты, пытаясь понять, почему Марс начал терять свою некогда плотную атмосферу миллиарды лет назад и оценить радиационную обстановку для будущих исследователей.

"Во время миссии Escapade два спутника будут проводить одновременные измерения практически во всех верхних слоях атмосферы и магнитосферы планеты, на высотах от 160 до 10 000 километров, - говорится в пресс-релизе Калифорнийского университета в Беркли, посвященном миссии. - Скоординированные многоточечные наблюдения необходимы… для распутывания причинно-следственных связей в системе".

Escapade является частью программы NASA SIMPLEx (малые инновационные миссии по исследованию планет), целью которой является поощрение исследователей и компаний к разработке способов использования небольших и недорогих космических аппаратов для проведения научных исследований по значительно более низкой цене, чем обычно.

Стоимость миссии оценивалась менее чем в 100 миллионов долларов, по сравнению с примерно 300-600 миллионами долларов, которые стоят другие спутники NASA, работающие на орбите Марса.

Марсоход НАСА обнаружил в сухом русле Марса возможные признаки древней жизни11.09.25, 05:12 • 5806 просмотров

Юлия Шрамко

