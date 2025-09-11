Марсоход НАСА обнаружил в сухом русле Марса возможные признаки древней жизни
Марсоход НАСА Perseverance обнаружил в сухом русле Красной планеты камни, которые могут содержать признаки древней микроскопической жизни. Приборы марсохода обнаружили соединения на основе углерода и поверхностные пятна, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.
Марсоход NASA Perseverance обнаружил в сухом русле реки Красной планеты камни, которые могут содержать потенциальные признаки древней микроскопической жизни. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian, Associated Press.
Детали
Отмечается, что камни были обнаружены марсоходом NASA Perseverance, когда он двигался по долине Неретва - древней речной долине, которая была прорезана в ландшафте водой, стекавшей в Кратер Джезеро в далеком прошлом Красной планеты.
Марсоход, приземлившийся в кратере Джезеро в 2021 году, столкнулся с камнями в прошлом году, когда исследовал выступ породы, который называется формацией Брайт-Энджел, на северном краю древней долины.
Это вполне может быть самым явным признаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе
Как пишет The Guardian, приборы на борту марсохода обнаружили в горных породах следы соединений на основе углерода, а на снимках зафиксированы интригующие поверхностные пятна и узелки, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.
Нет никаких доказательств существования современной жизни на Марсе, однако на протяжении десятилетий НАСА отправляло космические аппараты на Марс в поисках водных сред, которые могли бы поддерживать жизнь в прошлом
По словам ведущего исследователя из Университета Стоуни-Брук Джоэла Гуровица, пока образцы не будут доставлены с Марса автоматическими космическими аппаратами или астронавтами, ученым придется полагаться на земных экспертов и лабораторные эксперименты, чтобы оценить возможность существования древней марсианской жизни.
Напомним
Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл минерал сидерит, что указывает на древний углеродный цикл, необходимый для жизни. Ученые считают, что несбалансированный цикл мог уничтожить эти условия около 3,5 млрд лет назад.
