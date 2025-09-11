$41.120.13
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 17284 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 46077 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 29113 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 31851 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 32864 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 63078 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 84276 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 66159 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35079 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 39156 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Марсоход НАСА обнаружил в сухом русле Марса возможные признаки древней жизни

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил в сухом русле Красной планеты камни, которые могут содержать признаки древней микроскопической жизни. Приборы марсохода обнаружили соединения на основе углерода и поверхностные пятна, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.

Марсоход НАСА обнаружил в сухом русле Марса возможные признаки древней жизни

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в сухом русле реки Красной планеты камни, которые могут содержать потенциальные признаки древней микроскопической жизни. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Guardian, Associated Press.

Детали

Отмечается, что камни были обнаружены марсоходом NASA Perseverance, когда он двигался по долине Неретва - древней речной долине, которая была прорезана в ландшафте водой, стекавшей в Кратер Джезеро в далеком прошлом Красной планеты.

Марсоход, приземлившийся в кратере Джезеро в 2021 году, столкнулся с камнями в прошлом году, когда исследовал выступ породы, который называется формацией Брайт-Энджел, на северном краю древней долины.

Это вполне может быть самым явным признаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе

- заявил исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи на пресс-конференции в штаб-квартире космического агентства в Вашингтоне, округ Колумбия.

Как пишет The Guardian, приборы на борту марсохода обнаружили в горных породах следы соединений на основе углерода, а на снимках зафиксированы интригующие поверхностные пятна и узелки, которые часто связывают с микробной жизнью на Земле.

Нет никаких доказательств существования современной жизни на Марсе, однако на протяжении десятилетий НАСА отправляло космические аппараты на Марс в поисках водных сред, которые могли бы поддерживать жизнь в прошлом

- говорится в сообщении АР.

По словам ведущего исследователя из Университета Стоуни-Брук Джоэла Гуровица, пока образцы не будут доставлены с Марса автоматическими космическими аппаратами или астронавтами, ученым придется полагаться на земных экспертов и лабораторные эксперименты, чтобы оценить возможность существования древней марсианской жизни.

Напомним

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл минерал сидерит, что указывает на древний углеродный цикл, необходимый для жизни. Ученые считают, что несбалансированный цикл мог уничтожить эти условия около 3,5 млрд лет назад.

Вита Зеленецкая

