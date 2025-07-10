Новый шаг в поисках жизни во вселенной: найти океан на экзопланете будет легче вместе с обсерваторией NASA
Киев • УНН
Новый космический телескоп HWO, который будет представлен в 2025 году, предназначен для поиска и характеристики потенциально пригодных для жизни экзопланет. Его главная цель — обнаружить жидкую воду на поверхности как минимум 25 планет.
Оптический космический телескоп, предназначенный для поиска пригодных для жизни экзопланет, будет представлен в 2025 году. Главной целью миссии является изображение по меньшей мере 25 потенциально населенных миров, передает УНН со ссылкой на Эвана Гофа и Universe Today.
Детали
Ученые нашли много планет в вероятных пригодных для жизни звездных мирах, однако все еще не могут быть уверены, есть ли на этих планетах жидкая вода.
Но появляются новые изобретения, и сложная цель изучения состава экзопланет может войти в будущие открытия, о которых впоследствии объявят ученые, объяснив роль ключевого инструмента для наблюдения. Достаточно вероятно в этой роли вскоре может выступить Обсерватория пригодных для жизни миров (HWO).
Справка
HWO - это предложенный инфракрасный/оптический/ультрафиолетовый космический телескоп, предназначенный для поиска и определения характеристик потенциально пригодных для жизни экзопланет. Первоочередной целью миссии является получение прямых изображений по меньшей мере 25 потенциально пригодных для жизни планет.
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Разработка будет представлена на HWO2025 и подана в Астрономическое общество Тихого океана. Ведущий автор - Николас Коуэн с факультета физики Университета Макгилла в Монреале, Канада.
Ожидается, что HWO будет иметь возможность обнаруживать поверхностную воду. Ученые описывают это в новой статье, размещенной на сервере препринтов arXiv под названием "Обнаружение поверхностной жидкой воды на экзопланетах".
Нахождение океана на экзопланете было бы огромным достижением
Планеты с большими водоемами на поверхности будут иметь более умеренный и стабильный климат, и такие планеты являются идеальными местами для возникновения и развития жизни, какой мы ее знаем. Ключевым научным обоснованием для Обсерватории населенных миров (HWO) является определение, на каких планетах есть жидкая вода на поверхности
Непосредственное обнаружение воды много расскажет об экзопланетах и астробиологии, а также поможет ученым усовершенствовать свои теории формирования планет.
Принцип: отблеск от гладкой поверхности жидкостей должен "увидеть" HWO
Жидкости отражают свет иначе, чем твердые тела, и это лежит в основе возможностей HWO обнаруживать воду. Жидкости имеют более гладкие поверхности, а это означает, что они имеют четкие световые сигнатуры благодаря зеркальному отражению. Зеркальное отражение - это когда параллельные световые волны отражаются от очень гладкой поверхности и остаются параллельными после отражения. Чем глаже поверхность, тем больше их параллельность.
Жидкости имеют более гладкие поверхности, чем большинство твердых тел, и поэтому демонстрируют вместо диффузного - зеркальное отражение
Из-за зеркального отражения океаны и большие водоемы кажутся темными с большинства углов. Но если смотреть на них с угла, под которым зеркальное отражение посылает свет, они кажутся яркими и даже зеркальными.
На вращающихся экзопланетах HWO должен быть способен обнаруживать большие водные пространства.
Напомним
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