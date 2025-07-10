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Новый шаг в поисках жизни во вселенной: найти океан на экзопланете будет легче вместе с обсерваторией NASA

Киев • УНН

 • 1016 просмотра

Новый космический телескоп HWO, который будет представлен в 2025 году, предназначен для поиска и характеристики потенциально пригодных для жизни экзопланет. Его главная цель — обнаружить жидкую воду на поверхности как минимум 25 планет.

Новый шаг в поисках жизни во вселенной: найти океан на экзопланете будет легче вместе с обсерваторией NASA

Оптический космический телескоп, предназначенный для поиска пригодных для жизни экзопланет, будет представлен в 2025 году. Главной целью миссии является изображение по меньшей мере 25 потенциально населенных миров, передает УНН со ссылкой на Эвана Гофа и Universe Today.

Детали

Ученые нашли много планет в вероятных пригодных для жизни звездных мирах, однако все еще не могут быть уверены, есть ли на этих планетах жидкая вода.

Но появляются новые изобретения, и сложная цель изучения состава экзопланет может войти в будущие открытия, о которых впоследствии объявят ученые, объяснив роль ключевого инструмента для наблюдения. Достаточно вероятно в этой роли вскоре может выступить Обсерватория пригодных для жизни миров (HWO).

Справка

HWO - это предложенный инфракрасный/оптический/ультрафиолетовый космический телескоп, предназначенный для поиска и определения характеристик потенциально пригодных для жизни экзопланет. Первоочередной целью миссии является получение прямых изображений по меньшей мере 25 потенциально пригодных для жизни планет.

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Разработка будет представлена на HWO2025 и подана в Астрономическое общество Тихого океана. Ведущий автор - Николас Коуэн с факультета физики Университета Макгилла в Монреале, Канада.

Ожидается, что HWO будет иметь возможность обнаруживать поверхностную воду. Ученые описывают это в новой статье, размещенной на сервере препринтов arXiv под названием "Обнаружение поверхностной жидкой воды на экзопланетах".

Нахождение океана на экзопланете было бы огромным достижением

Планеты с большими водоемами на поверхности будут иметь более умеренный и стабильный климат, и такие планеты являются идеальными местами для возникновения и развития жизни, какой мы ее знаем. Ключевым научным обоснованием для Обсерватории населенных миров (HWO) является определение, на каких планетах есть жидкая вода на поверхности

- пишут авторы исследования.

Непосредственное обнаружение воды много расскажет об экзопланетах и астробиологии, а также поможет ученым усовершенствовать свои теории формирования планет.

Принцип: отблеск от гладкой поверхности жидкостей должен "увидеть" HWO

Жидкости отражают свет иначе, чем твердые тела, и это лежит в основе возможностей HWO обнаруживать воду. Жидкости имеют более гладкие поверхности, а это означает, что они имеют четкие световые сигнатуры благодаря зеркальному отражению. Зеркальное отражение - это когда параллельные световые волны отражаются от очень гладкой поверхности и остаются параллельными после отражения. Чем глаже поверхность, тем больше их параллельность.

Жидкости имеют более гладкие поверхности, чем большинство твердых тел, и поэтому демонстрируют вместо диффузного - зеркальное отражение

- говорится в пояснении.

Из-за зеркального отражения океаны и большие водоемы кажутся темными с большинства углов. Но если смотреть на них с угла, под которым зеркальное отражение посылает свет, они кажутся яркими и даже зеркальными.

На вращающихся экзопланетах HWO должен быть способен обнаруживать большие водные пространства.

Напомним

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли.

Марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл минерал, указывающий на древний углеродный цикл, необходимый для жизни.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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