Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

Сонце і атмосфера Землі діють як фільтр для багатих на вуглець метеоритів.

Передає УНН із посиланням на Nature Astronomy.

Багаті на вуглець астероїди дуже поширені в космосі, проте метеорити цього типу становлять лише 5% від тих, що падають на Землю. Ця таємниця хвилювала вчених протягом десятиліть. Але новий звіт астрономів з Кертінського університету в Австралії, Міжнародного центру радіоастрономії (ICRAR, також в Австралії) і Паризької обсерваторії вказує на те, що вченим вдалось збагнути причину. Більше того, відкриття проливає нове світло на походження життя на Землі.

Контекст

Вуглецеві астероїди є ключовою частиною головоломки формування Сонячної системи. Вони містять воду та органічні молекули, необхідні компоненти життя, яким ми його знаємо. Однак такі породи становлять менше 5% метеоритів, знайдених на Землі.

Розгадка таємниці вуглецевих метеоритів

Автори дослідження вичерпно проаналізували майже 8500 метеороідів і місця їх падіння. Використовувалися дані 19 мереж спостереження за вогненними кулями в 39 країнах,- це є найбільш детальним і повним у своєму роді, проведеним на сьогоднішній день дослідженням.

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Згідно з висновками, астероїди розпадаються внаслідок близького зіткнення з планетами.

Cлабкий вуглецевий матеріал не може вижити в атмосфері. Дослідження показує, що багато з цих метеоритів навіть не долітають до атмосфери - аже Адрієн Девільпуа, співавтор статті.

Нагрівання астероїду в умовах "сонячного проміння"

Сонце здійснює випромінювання в усьому електромагнітному спектрі, який включає, окрім видимого світла, також ультрафіолетове та рентгенівське проміння. Це випромінювання може нагріти поверхню метеороїда до екстремальних температур і спричинити випаровування його летких елементів, таких як вода та органічні сполуки.

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Це нагрівання, що повторюється на кожній орбіті, може створювати термічні напруження в породі, яка поперемінно переходить від гарячої до холодної, що призводить до розломів.

Високошвидкісне входження астероїдів в атмосферу створює інтенсивне тертя. Вони нагріваються, поки він не розжарюються. Тобто перетворюються у "вогняний болід". Це фатальні наслідки, і більшість астероїдів розпадаються на дрібні фрагменти або повністю випаровуються, перш ніж досягти поверхні Землі.

"Цеглинки життя"

Відкриття також проливає нове світло на походження життя на Землі: насправді цей тип метеорита особливо важливий, оскільки він містить воду та органічні молекули, ключові інгредієнти для народження перших організмів.

Нагадаємо

NASA знизила ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею до 0,28%. Космічне тіло розміром 40-100 метрів може наблизитися до планети у грудні 2032 року.

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