Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

Солнце и атмосфера Земли действуют как фильтр для богатых углеродом метеоритов.

Передает УНН со ссылкой на Nature Astronomy.

Богатые углеродом астероиды очень распространены в космосе, однако метеориты этого типа составляют лишь 5% от тех, что падают на Землю. Эта тайна волновала ученых на протяжении десятилетий. Но новый отчет астрономов из Кертинского университета в Австралии, Международного центра радиоастрономии (ICRAR, также в Австралии) и Парижской обсерватории указывает на то, что ученым удалось понять причину. Более того, открытие проливает новый свет на происхождение жизни на Земле.

Контекст

Углеродные астероиды являются ключевой частью головоломки формирования Солнечной системы. Они содержат воду и органические молекулы, необходимые компоненты жизни, каким мы его знаем. Однако такие породы составляют менее 5% метеоритов, найденных на Земле.

Разгадка тайны углеродных метеоритов

Авторы исследования исчерпывающе проанализировали почти 8500 метеороидов и места их падения. Использовались данные 19 сетей наблюдения за огненными шарами в 39 странах,- это является наиболее детальным и полным в своем роде, проведенным на сегодняшний день исследованием.

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Согласно выводам, астероиды распадаются вследствие близкого столкновения с планетами.

Слабый углеродный материал не может выжить в атмосфере. Исследование показывает, что многие из этих метеоритов даже не долетают до атмосферы - аже Адриен Девильпуа, соавтор статьи.

Нагрев астероида в условиях "солнечных лучей"

Солнце осуществляет излучение во всем электромагнитном спектре, который включает, кроме видимого света, также ультрафиолетовое и рентгеновское излучение. Это излучение может нагреть поверхность метеороида до экстремальных температур и вызвать испарение его летучих элементов, таких как вода и органические соединения.

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Это нагревание, повторяющееся на каждой орбите, может создавать термические напряжения в породе, которая попеременно переходит от горячей к холодной, что приводит к разломам.

Высокоскоростное вхождение астероидов в атмосферу создает интенсивное трение. Они нагреваются, пока не раскаляются. То есть превращаются в "огненный болид". Это фатальные последствия, и большинство астероидов распадаются на мелкие фрагменты или полностью испаряются, прежде чем достичь поверхности Земли.

"Кирпичики жизни"

Открытие также проливает новый свет на происхождение жизни на Земле: на самом деле этот тип метеорита особенно важен, поскольку он содержит воду и органические молекулы, ключевые ингредиенты для рождения первых организмов.

Напомним

NASA снизила вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей до 0,28%. Космическое тело размером 40-100 метров может приблизиться к планете в декабре 2032 года.

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