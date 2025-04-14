В апреле и мае Землю озарят два метеорных дождя: что стоит знать

В апреле и мае на Земле можно будет наблюдать так называемые метеорные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Отмечается, что с 17 по 26 апреля метеорный поток Лириды "упадет" преимущественно на северное полушарие, достигнув пика с 21 по 22 апреля. А начиная с 20 апреля и заканчивая 21 мая, с пиком 2-3 мая, поток Эта-Аквариды озарит южные тропики.

Издание указывает, что для наблюдения за метеорным дождем не требуется специальное оборудование - достаточно лишь иметь четкий вид на небо "собственные глаза и сила воли встать с постели вовремя, чтобы увидеть это".

Земля часто запылена метеорными потоками: это одни из лучших шоу на ночном небе. Они являются результатом прохождения нашей планеты сквозь облако обломков, оставленных астероидом или кометой, когда она путешествует по собственному пути вокруг Солнца - говорится в статье.

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Авторы уточняют, что куски этого остатка кометы или астероида врезаются в атмосферу Земли, сгорая при падении и создавая сияющий след, который можно увидеть невооруженным глазом.

И, поскольку эти следы остаются вокруг Солнца на орбитальном пути Земли, создаваемые ими метеорные дожди происходят ежегодно - отмечает издание.

Авторы добавляют, что лучшее время для наблюдения за метеорным дождем будет вечером 21 апреля, до восхода луны.

Напомним

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