В апреле и мае Землю озарят два метеорных дождя: что стоит знать
Киев • УНН
В апреле и мае можно будет увидеть метеорные дожди. Лириды можно будет наблюдать с 17 по 26 апреля, а Эта-Аквариды - с 20 апреля по 21 мая.
В апреле и мае на Земле можно будет наблюдать так называемые метеорные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.
Детали
Отмечается, что с 17 по 26 апреля метеорный поток Лириды "упадет" преимущественно на северное полушарие, достигнув пика с 21 по 22 апреля. А начиная с 20 апреля и заканчивая 21 мая, с пиком 2-3 мая, поток Эта-Аквариды озарит южные тропики.
Издание указывает, что для наблюдения за метеорным дождем не требуется специальное оборудование - достаточно лишь иметь четкий вид на небо "собственные глаза и сила воли встать с постели вовремя, чтобы увидеть это".
Земля часто запылена метеорными потоками: это одни из лучших шоу на ночном небе. Они являются результатом прохождения нашей планеты сквозь облако обломков, оставленных астероидом или кометой, когда она путешествует по собственному пути вокруг Солнца
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Авторы уточняют, что куски этого остатка кометы или астероида врезаются в атмосферу Земли, сгорая при падении и создавая сияющий след, который можно увидеть невооруженным глазом.
И, поскольку эти следы остаются вокруг Солнца на орбитальном пути Земли, создаваемые ими метеорные дожди происходят ежегодно
Авторы добавляют, что лучшее время для наблюдения за метеорным дождем будет вечером 21 апреля, до восхода луны.
Напомним
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