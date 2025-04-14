У квітні та травні Землю осяють два метеорні дощі: що варто знати
Київ • УНН
У квітні та травні можна буде побачити метеорні дощі. Ліриди можна буде спостерігати з 17 по 26 квітня, а Ета-Акваріди - з 20 квітня по 21 травня.
У квітні та травні на Землі можна буде спостерігати так звані метеорні дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.
Деталі
Зазначається, що з 17 до 26 квітня метеорний потік Ліриди "впаде" переважно на північну півкулю, досягнувши піку з 21 по 22 квітня. А починаючи з 20 квітня і закінчуючи 21 травня, з піком 2-3 травня, потік Ета-Акваріди осяє південні тропіки.
Видання вказує, що для спостереження за метеорним дощем не потрібне спеціальне обладнання - чотатньо лише мати чіткий вид на небо "власні очі та сила волі встати з ліжка вчасно, щоб побачити це".
Земля часто запорошена метеорними потоками: це одні з найкращих шоу на нічному небі. Вони є результатом проходження нашої планети крізь хмару уламків, залишених астероїдом або кометою, коли вона подорожує власним шляхом навколо Сонця
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Автори уточнюють, що шматки цього залишку комети чи астероїда врізаються в атмосферу Землі, згоряючи під час падіння і створюючи сяючий слід, який можна побачити неозброєним оком.
І, оскільки ці сліди залишаються навколо Сонця на орбітальному шляху Землі, створювані ними метеорні дощі відбуваються щорічно
Автори додають, що найкращий час для спостереження за метеорним дощем буде ввечері 21 квітня, до сходу місяця.
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