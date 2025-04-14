У квітні та травні Землю осяють два метеорні дощі: що варто знати

У квітні та травні на Землі можна буде спостерігати так звані метеорні дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Зазначається, що з 17 до 26 квітня метеорний потік Ліриди "впаде" переважно на північну півкулю, досягнувши піку з 21 по 22 квітня. А починаючи з 20 квітня і закінчуючи 21 травня, з піком 2-3 травня, потік Ета-Акваріди осяє південні тропіки.

Видання вказує, що для спостереження за метеорним дощем не потрібне спеціальне обладнання - чотатньо лише мати чіткий вид на небо "власні очі та сила волі встати з ліжка вчасно, щоб побачити це".

Земля часто запорошена метеорними потоками: це одні з найкращих шоу на нічному небі. Вони є результатом проходження нашої планети крізь хмару уламків, залишених астероїдом або кометою, коли вона подорожує власним шляхом навколо Сонця