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Financial Times

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The Guardian

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У квітні та травні Землю осяють два метеорні дощі: що варто знати

Київ • УНН

 • 3227 перегляди

У квітні та травні можна буде побачити метеорні дощі. Ліриди можна буде спостерігати з 17 по 26 квітня, а Ета-Акваріди - з 20 квітня по 21 травня.

У квітні та травні Землю осяють два метеорні дощі: що варто знати

У квітні та травні на Землі можна буде спостерігати так звані метеорні дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Science Alert.

Деталі

Зазначається, що з 17 до 26 квітня метеорний потік Ліриди "впаде" переважно на північну півкулю, досягнувши піку з 21 по 22 квітня. А починаючи з 20 квітня і закінчуючи 21 травня, з піком 2-3 травня, потік Ета-Акваріди осяє південні тропіки.

Видання вказує, що для спостереження за метеорним дощем не потрібне спеціальне обладнання - чотатньо лише мати чіткий вид на небо "власні очі та сила волі встати з ліжка вчасно, щоб побачити це".

Земля часто запорошена метеорними потоками: це одні з найкращих шоу на нічному небі. Вони є результатом проходження нашої планети крізь хмару уламків, залишених астероїдом або кометою, коли вона подорожує власним шляхом навколо Сонця

- йдеться у статті.

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Автори уточнюють, що шматки цього залишку комети чи астероїда врізаються в атмосферу Землі, згоряючи під час падіння і створюючи сяючий слід, який можна побачити неозброєним оком.

І, оскільки ці сліди залишаються навколо Сонця на орбітальному шляху Землі, створювані ними метеорні дощі відбуваються щорічно

- зазначає видання.

Автори додають, що найкращий час для спостереження за метеорним дощем буде ввечері 21 квітня, до сходу місяця.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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