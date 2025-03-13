NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA запустила у космос інфрачервоний космічний телескоп SPHEREx для дослідження виникнення Всесвіту і чотири невеликі супутники, які входять до складу місії PUNCH, для вивчення зовнішньої атмосфери Сонця. Про це повідомляє пресслужба NASA, пише УНН.

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Зазначається, що інфрачервоний космічний телескоп SPHEREx і чотири невеликі супутники, які входять до складу місії PUNCH, відправили у космос на борту ракети SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу 4 East на Ванденберзькій базі космічних сил у Каліфорнії.

У NASA все взаємопов'язано, і відправка SPHEREx і PUNCH однією ракетою подвоює можливості для проведення неймовірних наукових досліджень у космосі. Вітаю обидві команди місій з тим, що вони досліджують космос від далеких галактик до нашої сусідньої зірки. Я з нетерпінням чекаю на повернення даних у найближчі роки - зазначив заступник адміністратора Управління наукових місій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Нікі Фокс.

Наземним диспетчерам уже вдалося встановити зв'язок з SPHEREx. Телескоп розпочне свою дворічну основну місію після приблизно місячного періоду перевірки, під час якого інженери та вчені переконаються, що космічний апарат працює належним чином.

Тепер ми з нетерпінням чекаємо на наукові відкриття, отримані в результаті дослідження всесвіту SPHEREx, в тому числі для розуміння того, як почався Всесвіт і де містилися основні складові життя - наголосила директорка лабораторії реактивного руху NASA Лорі Лешин.



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Місія використовуватиме метод спектроскопії для вимірювання відстані до 450 мільйонів галактик у найближчому Всесвіті. На їхній масштабний розподіл вплинула подія, що відбулася майже 14 мільярдів років тому і спричинила розширення Всесвіту в трильйон-трильйон разів за долі секунди після Великого вибуху. Місія також виміряє загальне колективне світіння всіх галактик у Всесвіті, надаючи нові знання про те, як галактики формувалися та еволюціонували протягом космічного часу.

Спектроскопія також може розкрити склад космічних об'єктів, і SPHEREx досліджуватиме нашу рідну галактику на наявність прихованих резервуарів замерзлого водяного льоду та інших молекул, таких як вуглекислий газ, які є важливими для життя, яким ми його знаємо - йдеться у повідомленні.

Супутники PUNCH успішно відокремилися приблизно через 53 хвилини після запуску, з ними також вдалося встановити зв'язок. Місія починає 90-денний період введення в експлуатацію, під час якого чотири супутники вийдуть на правильну орбіту, а інструменти будуть відкалібровані, перш ніж вчені почнуть аналізувати зображення сонячного вітру.

За час роботи вони проведуть 3D-спостереження зовнішньої атмосфери Сонця і його корони, щоб дізнатися, як її маса й енергія перетворюються на сонячний вітер - потік заряджених частинок, що вилітає з Сонця в усіх напрямках. Місія досліджуватиме формування та еволюцію таких явищ космічної погоди, як викиди корональної маси, які можуть створювати шторми випромінювання енергійних частинок, що можуть становити небезпеку для космічних апаратів та астронавтів.

Простір між планетами - це не порожнеча. Він сповнений турбулентного сонячного вітру, який омиває Землю. Місія PUNCH покликана відповісти на основні питання про те, як зірки, подібні до нашого Сонця, створюють зоряний вітер, і як він призводить до небезпечних явищ космічної погоди прямо тут, на Землі - розповів головний дослідник місії з Південно-Західного науково-дослідного інституту Крейг де Форест.

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