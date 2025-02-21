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05:23 • 6277 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121178 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181931 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146399 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138116 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117001 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107746 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102964 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141093 перегляди

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NASA оновила прогноз щодо астероїда 2024 YR4: нові дані про загрозу для Землі

NASA оновила прогноз щодо астероїда 2024 YR4: нові дані про загрозу для Землі

Київ • УНН

 • 42157 перегляди

NASA знизила ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею до 0,28%. Космічне тіло розміром 40-100 метрів може наблизитися до планети у грудні 2032 року.

NASA оновило свої розрахунки щодо ймовірності зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою і знизило її до 0,28%.

Передає УНН із посиланням на сторінку National Aeronautics and Space Administration.

Nasa спочатку підвищила, потім знизила ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 із нашою планетою. Зараз відповідна ймовірність наблизилася до нуля.

Оновлення від 20 лютого: Нові дані, зібрані минулої ночі (19-20 лютого), знизили ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 у грудні 2032 року до 0,28%. Моніторинг триває.

-інформує NASA

Нагадаємо

Світові космічні спостерігачі виявили астероїд розміром 40-100 метрів. Вказувалось про зростання ризиків зіткнення космічного тіла із Землею, попередня дата ймовірного перетину - грудень 2032 року. Ризик зіткнення становив близько 1,3% (дані попереднього місяця). Космічні агенції розглядають варіанти відведення чи знищення об'єкта.

Китай розпочав набір до "планетарних сил оборони" через загрозу астероїда, який може зіткнутися з Землею у 2032 році14.02.25, 12:57 • 27755 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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