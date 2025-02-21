NASA оновила прогноз щодо астероїда 2024 YR4: нові дані про загрозу для Землі

NASA оновило свої розрахунки щодо ймовірності зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою і знизило її до 0,28%.

Передає УНН із посиланням на сторінку National Aeronautics and Space Administration.

Nasa спочатку підвищила, потім знизила ризик зіткнення астероїда 2024 YR4 із нашою планетою. Зараз відповідна ймовірність наблизилася до нуля.

Оновлення від 20 лютого: Нові дані, зібрані минулої ночі (19-20 лютого), знизили ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 у грудні 2032 року до 0,28%. Моніторинг триває. -інформує NASA

Нагадаємо

Світові космічні спостерігачі виявили астероїд розміром 40-100 метрів. Вказувалось про зростання ризиків зіткнення космічного тіла із Землею, попередня дата ймовірного перетину - грудень 2032 року. Ризик зіткнення становив близько 1,3% (дані попереднього місяця). Космічні агенції розглядають варіанти відведення чи знищення об'єкта.

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