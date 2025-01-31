Ймовірність зіткнення астероїда із Землею - понад 1%: можливі наслідки

У разі зіткнення об'єкт розміром від 40 до 100 метрів може спричинити місцеві руйнування.

Передає УНН із посиланням на Science Alert.

Світові космічні агенції уважно стежать за астероїдом, який прямує до Землі. Дослідження врахували ймовірність 1,3%, що небесне тіло може впасти на нашу планету протягом наступних восьми років.

Ймовірність зіткнення становить 1 до 83 - зазначає видання.

Розміри і траєкторія руху астероїда

Астероїд 2024 YR4 був виявлений 27 грудня 2024 року одним з телескопів, що входять до мережі спостережень ATLAS (це проект, який автономно сканує небо на безперервній основі).

За оцінками астрономів, діаметр астероїда становить приблизно 60 метрів, хоча він може варіюватися від 40 до 100 метрів, подібно до об’єкта, який спричинив Тунгуський вибух у 1908 році.

YR4 знаходиться приблизно в 43 мільйонах кілометрів від Землі та віддаляється від нашої планети.

Зараз особливо важко точно передбачити шлях астероїда 2024 YR4, оскільки він має витягнуту (ексцентричну) орбіту навколо Сонця, і наразі рухається майже по прямій лінії від Землі. Тому область невизначеності дуже велика. - пише Science Alert.

Потенційний вплив

Поки що склад астероїда неможливо точно визначити, тому важко передбачити наслідки потенційного зіткнення.

Але фахівці зазначають, що це буде подія з руйнівними локальними наслідками, можливо, в радіусі кількох десятків кілометрів навколо точки зіткнення.

Якщо ризик зіткнення з астероїдом залишиться вище 1 відсотка, група надасть поради Організації Об’єднаних Націй і розгляне наші варіанти, які, ймовірно, передбачатимуть відведення або знищення астероїда за допомогою космічного корабля, як-от місія NASA Dart.

Нагадаємо

Вчені підтвердили, що астероїд, який знищив динозаврів 66 мільйонів років тому, не був єдиним. Другий, менший астероїд, врізався в море біля узбережжя Західної Африки, спричинивши масштабне цунамі та залишивши за собою 9-кілометровий кратер.

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