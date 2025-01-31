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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Астероид может упасть на Землю в декабре 2032 года: вероятность столкновения - более 1%

Киев  •  УНН

 • 2970 просмотра

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Обнаружен астероид размером 40-100 метров, который может столкнуться с Землей в декабре 2032 года. Вероятность столкновения составляет 1,3%, космические агентства рассматривают варианты отвода или уничтожения объекта.

В случае столкновения объект размером от 40 до 100 метров может вызвать местные разрушения.

Передает УНН со ссылкой на Science Alert.

Мировые космические агентства внимательно следят за астероидом, который направляется к Земле. Исследования учли вероятность 1,3%, что небесное тело может упасть на нашу планету в течение следующих восьми лет. 

Вероятность столкновения составляет 1 к 83 - отмечает издание.

Размеры и траектория движения астероида

Астероид 2024 YR4 был обнаружен 27 декабря 2024 года одним из телескопов, входящих в сеть наблюдений ATLAS (это проект, который автономно сканирует небо на непрерывной основе).

По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет примерно 60 метров, хотя он может варьироваться от 40 до 100 метров, подобно объекту, который вызвал Тунгусский взрыв в 1908 году.

YR4 находится примерно в 43 миллионах километров от Земли и удаляется от нашей планеты.

Сейчас особенно трудно точно предсказать путь астероида 2024 YR4, поскольку он имеет вытянутую (эксцентричную) орбиту вокруг Солнца, и сейчас движется почти по прямой линии от Земли. Поэтому область неопределенности очень велика.

- пишет Science Alert.

Потенциальное влияние

Если риск столкновения с астероидом останется выше 1 процента, группа предоставит советы Организации Объединенных Наций и рассмотрит наши варианты, которые, вероятно, будут предусматривать отвод или уничтожение астероида с помощью космического корабля, например миссия NASA Dart.

Напомним,

Ученые подтвердили, что астероид, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, не был единственным. Второй, меньший астероид, врезался в море у побережья Западной Африки, вызвав масштабное цунами и оставив за собой 9-километровый кратер.

Правительство Польши разрабатывает планы эвакуации на случай стихийных бедствий или военной угрозы04.01.25, 21:53 • 30674 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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