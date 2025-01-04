Правительство Польши разрабатывает планы эвакуации на случай стихийных бедствий или военной угрозы
Киев • УНН
Правительство Польши разрабатывает детальные правила эвакуации населения и культурных ценностей на случай чрезвычайных ситуаций. План предусматривает выделение 0,3% ВНП и должен быть готов через три месяца.
Министерство внутренних дел Польши разрабатывает правила и нормы эвакуации гражданских лиц и ценностей национальной культуры. Они могут понадобиться в случае стихийного бедствия или военной угрозы. Об этом сообщает The Associated Press, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Правительство Польши работает над созданием плана эвакуации. Проект должен быть завершен в течение трех месяцев.
Эта инициатива связана с недавно принятым законопроектом о защите гражданских лиц, который вступил в силу 1 января.
На его создание повлияли недавнее наводнение на юге Польши и повышенное напряжение в регионе из-за войны в Украине, которая противостоит российскому вторжению.
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Согласно законопроекту, который еще требует одобрения кабинетом премьер-министра Дональда Туска, на повышение готовности к эвакуации планируется тратить не менее 0,3% годового валового национального продукта. Документ должен четко определить обязанности и координацию гражданских служб безопасности, ответственных за перемещение людей в безопасные места.
Отдельное внимание уделено защите культурных ценностей. План предусматривает разработку указаний по безопасной эвакуации и охране произведений искусства, чтобы сохранить их в случае чрезвычайной ситуации.
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