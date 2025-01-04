Уряд Польщі розробляє плани евакуації на випадок стихійних лих чи військової загрози
Київ • УНН
Уряд Польщі розробляє детальні правила евакуації населення та культурних цінностей на випадок надзвичайних ситуацій. План передбачає виділення 0,3% ВНП та має бути готовий через три місяці.
Міністерство внутрішніх справ Польщі розробляє правила та норми евакуації цивільних осіб і цінностей національної культури. Вони можуть знадобитись в разі стихійного лиха або військової загрози. Про це повідомляє The Associated Press, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Уряд Польщі працює над створенням плану евакуації. Проект має бути завершений протягом трьох місяців.
Ця ініціатива пов’язана з нещодавно ухваленим законопроектом про захист цивільних осіб, який набув чинності 1 січня.
На його створення вплинули нещодавня повінь на півдні Польщі та підвищена напруга в регіоні через війну в Україні, яка протистоїть російському вторгненню.
Україна і Польща ведуть "конструктивний історичний діалог" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії - посол04.01.25, 18:29 • 34673 перегляди
Згідно із законопроектом, який ще потребує схвалення кабінетом прем'єр-міністра Дональда Туска, на підвищення готовності до евакуації планується витрачати щонайменше 0,3% річного валового національного продукту. Документ має чітко визначити обов’язки та координацію цивільних служб безпеки, відповідальних за переміщення людей у безпечні місця.
Окрему увагу приділено захисту культурних цінностей. План передбачає розробку вказівок щодо безпечної евакуації та охорони творів мистецтва, щоб зберегти їх у разі надзвичайної ситуації.
У Данії помітили близько 20 дронів над портом, поліція почала розслідування04.01.25, 17:44 • 28435 переглядiв