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NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли

Киев  •  УНН

 • 3574 просмотра

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NASA снизила вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей до 0,28%. Космическое тело размером 40-100 метров может приблизиться к планете в декабре 2032 года.

NASA обновило свои расчеты относительно вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой и снизило ее до 0,28%.

Передает УНН со ссылкой на страницу National Aeronautics and Space Administration.

Nasa сначала повысила, затем снизила риск столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой. Сейчас соответствующая вероятность приблизилась к нулю.

Обновление от 20 февраля: Новые данные, собранные прошлой ночью (19-20 февраля), снизили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 в декабре 2032 года до 0,28%. Мониторинг продолжается.

-информирует NASA

Напомним,

Мировые космические наблюдатели обнаружили астероид размером 40-100 метров. Указывалось о росте рисков столкновения космического тела с Землей, предварительная дата вероятного пересечения - декабрь 2032 года. Риск столкновения составлял около 1,3% (данные предыдущего месяца). Космические агентства рассматривают варианты отвода или уничтожения объекта.

Китай начал набор в "планетарные силы обороны" из-за угрозы астероида, который может столкнуться с Землей в 2032 году14.02.25, 12:57 • 27165 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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