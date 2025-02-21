NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли
Киев • УНН
NASA снизила вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей до 0,28%. Космическое тело размером 40-100 метров может приблизиться к планете в декабре 2032 года.
NASA обновило свои расчеты относительно вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой и снизило ее до 0,28%.
Передает УНН со ссылкой на страницу National Aeronautics and Space Administration.
Nasa сначала повысила, затем снизила риск столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой. Сейчас соответствующая вероятность приблизилась к нулю.
Обновление от 20 февраля: Новые данные, собранные прошлой ночью (19-20 февраля), снизили вероятность столкновения астероида 2024 YR4 в декабре 2032 года до 0,28%. Мониторинг продолжается.
Напомним,
Мировые космические наблюдатели обнаружили астероид размером 40-100 метров. Указывалось о росте рисков столкновения космического тела с Землей, предварительная дата вероятного пересечения - декабрь 2032 года. Риск столкновения составлял около 1,3% (данные предыдущего месяца). Космические агентства рассматривают варианты отвода или уничтожения объекта.
Китай начал набор в "планетарные силы обороны" из-за угрозы астероида, который может столкнуться с Землей в 2032 году14.02.25, 12:57 • 27165 просмотров