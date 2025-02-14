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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай начал набор в "планетарные силы обороны" из-за угрозы астероида, который может столкнуться с Землей в 2032 году

Китай начал набор в "планетарные силы обороны" из-за угрозы астероида, который может столкнуться с Землей в 2032 году

Киев  •  УНН

 • 1329 просмотра

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Китай начал набор специалистов в планетарные силы обороны из-за астероида 2024 YR4, который имеет 2,2% шанс столкнуться с Землей в 2032 году. SASTIND ищет молодых выпускников для разработки систем мониторинга и раннего предупреждения.

Китай объявил о наборе в свои планетарные силы обороны после того, как оценки рисков показали, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, Государственное управление по науке, технологиям и промышленности в интересах национальной обороны Китая (SASTIND) на этой неделе разместило в Интернете объявления о вакансиях, в которых говорится о поиске молодых и целеустремлённых выпускников, специализирующихся на аэрокосмической технике, международном сотрудничестве и обнаружении астероидов.

Кампания по набору проходит на фоне растущего внимания к астероиду, который с низкой, но растущей вероятностью может столкнуться с Землей в течение семи лет. Астероид 2024 YR4 находится на верхних позициях списков рисков Европейского и Американского космических агентств, и на прошлой неделе аналитики повысили свою оценку вероятности его столкновения с Землей с 1,3% до 2,2%.

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Консультативная группа ООН по планированию космических миссий, в которую входят страны с космическими программами, включая Китай, регулярно встречается для обсуждения мер реагирования. В объявлениях, опубликованных в WeChat ранее, было указано 16 вакансий в SASTIND, в том числе три для новых «планетарных сил обороны».

Они приглашали к подаче заявлений недавних выпускников в возрасте до 35 лет, которые имеют профессиональную и техническую квалификацию и «твердую политическую позицию», поддерживают Коммунистическую партию Китая и идеологию, соответствующую ее лидеру Си Цзиньпину.

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Описания работы, прилагаемые к объявлениям, предполагают, что силы будут сосредоточены на международном сотрудничестве и на разработке систем для новых и экспериментальных технологий.

Вакансии планетарных сил обороны описываются как «исследования по мониторингу и раннему предупреждению околоземных астероидов», и требуются выпускники со степенью магистра или выше, со специализацией в астрофизике, технологиях исследования Земли и космоса, а также аэрокосмической науке и технике. Аэрокосмический сектор Китая развивается, и непонятно, был ли набор сотрудников связан с астероидом. 

Эндрю Джонс, корреспондент SpaceNews, специализирующийся на китайском секторе, сказал, что время набора персонала, по-видимому, совпало с открытием 2024 YR4, и эти рабочие места, вероятно, являются «дополнением к усилиям, которые Китай уже прилагает для развития своего потенциала планетарной обороны».

Сюда входят системы мониторинга и оповещения как на земле, так и, возможно, в космосе, а также подготовка к испытанию таких мер, как кинетические ударники для изменения орбит угрожающих астероидов

Китай также готовит собственный тест по перенаправлению астероида на более мелкий астероид под названием 2015 XF261, который должен состояться в 2027 году. Однако Гаррисон Агруса, планетолог из Обсерватории Лазурного берега, заявил, что существуют опасения относительно небольшого размера астероида, на который нацелился Китай.

Учитывая то, что мы узнали из Dart, аналогичная миссия ударного элемента по гораздо меньшей цели, скорее всего, полностью разрушит ее. Это может быть не лучшей стратегией смягчения, поскольку вы можете потенциально создать еще большую проблему, превратив один снаряд (с известной траекторией) во множество фрагментов (с неизвестными траекториями)

- сказал он.

Гаррисон заявил, что не стоит чрезмерно волноваться по поводу 2024 YR4, отметив, что над этим проектом совместно работают несколько стран и аэрокосмических организаций.

Мы знаем, что у нас есть возможность ликвидировать такой астероид, как это продемонстрировала миссия Dart. Поэтому этого астероида не нужно бояться, его просто нужно изучить и понять

- считает планетолог.
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Алина Волянская

Алина Волянская

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