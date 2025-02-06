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Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Киев  •  УНН

 • 7954 просмотра

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Ученые смоделировали последствия возможного падения астероида Бенну на Землю 24 сентября 2182 года. Столкновение может вызвать глобальную зиму с падением температуры на 4°C и нарушением продовольственной безопасности.

Что произошло бы, если бы космическая скала Бенну упала на Землю в 2182 году: исследователи смоделировали потенциальное влияние космического астероида размером с холм. Также была определена дата, когда космическое тело может потенциально столкнуться с Землей.

Передает УНН со ссылкой на ScienceAlert.

Новое исследование смоделировало последствия, к которым может привести столкновение астероида Бенну с Землей - событие, которое хоть и маловероятно, но не исключено полностью. Ученые считают, что 24 сентября 2182 года может стать датой, когда существует реальная угроза столкновения Земли с астероидом.

Справочно

На протяжении многих лет астероиды неоднократно попадали на Землю. Космос кишит камнями, и многие из них беззаботно мчатся по траекториям, которые могут привести их к жестокому столкновению с нашей планетой.

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Согласно данным NASA, небесный объект, который был назван Бенна, имеет 1 к 2 700 шансов столкнуться с нашей планетой 24 сентября 2182 года. При диаметре около 500 метров и массе 74 миллиона тонн его столкновение повлечет за собой ряд катастрофических последствий. 

Особая угроза - это последствия уже после возможного столкновения

Чтобы понять последствия будущих столкновений, Дай и Тиммерман использовали суперкомпьютер Aleph в университетском Центре физики климата IBS для моделирования столкновения 500-метрового астероида с Землей, включая симуляции наземных и морских экосистем, которые не были учтены в предыдущих моделированиях.

Ученые пришли к выводу:

Дело не в том, что Землю опустошит взрыв, а в том, что произойдет после него. 

Ученые смоделировали падение

Команда ученых разработала климатические модели, чтобы понять последствия возможного столкновения. Специалисты объясняют: на самом деле Бенну значительно меньше астероида, который вызвал вымирание динозавров 66 миллионов лет назад. Но его столкновение может вызвать глобальную зиму, которая повлияет на производство продуктов питания и экологический баланс.

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Столкновение Бенну выбросит в атмосферу миллионы тонн пыли и аэрозолей, блокируя солнечный свет и снижая глобальную среднюю температуру до 4°C.

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Такой удар высвободит от 100 до 400 миллионов метрических тонн пыли в атмосферу планеты, нарушив химический состав атмосферы.Это помешает фотосинтезу, и ударит по климату, как разрушительный шар.

"Это, вероятно, приведет к серьезным сбоям в глобальной продовольственной безопасности".

Но не все так безнадежно

Действительно, наземные растения чувствительны к таким изменениям и требуют определенного времени для восстановления. Но водоросли, живущие в водоемах, не только восстанавливались быстрее, восстанавливаясь в течение нескольких месяцев.

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Опыт подтвердил: 

Водоросли выросли до объемов, которых они не достигают при нынешних нормальных климатических условиях.

Объяснение на примере исследования

Соответствующее поведение водорослей, говорят исследователи, связано с содержанием железа в пыли астероида и пыли из материала, выброшенного с Земли во время столкновения, питательного вещества, которое помогло имитированным водорослям процветать.

Особенно это касалось морских диатомовых водорослей, которыми питается зоопланктон, что свидетельствует о возможном способе смягчить продовольственную безопасность.

Невозможно точно сказать, как часто наша планета подвергалась ударам крупных астероидов за свою историю. Кратеры стираются и покрываются процессами эрозии. Некоторые крупные камни взрываются в воздухе, оставляя только обломки, которые трудно идентифицировать в геологических записях, если вы их не ищете.

Однако ученые верят, что человечество в целом, вероятно, переживет встречу с астероидом Бенна.

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Дополнение

NASA и другие космические агентства разработали стратегии для уменьшения риска столкновения. Миссия OSIRIS-REx позволила углубленно изучить астероид и получить образцы его состава, что облегчает планирование будущих миссий отклонения. Примером этого является миссия DART, которой в 2022 году удалось изменить траекторию астероида, столкнувшись с зондом. Этот тип технологии можно будет применить в будущем для изменения орбиты Бенну, если будет определено, что его курс представляет реальную опасность для Земли.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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