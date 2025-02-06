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Астероїд Бенну може зіткнутися із Землею у 2182 році: що буде з планетою

Астероїд Бенну може зіткнутися із Землею у 2182 році: що буде з планетою

Київ • УНН

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Вчені змоделювали наслідки можливого падіння астероїда Бенну на Землю 24 вересня 2182 року. Зіткнення може спричинити глобальну зиму з падінням температури на 4°C та порушенням продовольчої безпеки.

Що сталося б, якби космічна скеля Бенну впала на Землю в 2182 році: дослідники змоделювали потенційний вплив космічного астероїду розміром з пагорб. Також було визначено дату, коли космічне тіло може потенційно зіткнутися із Землею.

Передає УНН із посиланням на ScienceAlert.

Нове дослідження змоделювало наслідки, до яких може призвести зіткнення астероїда Бенну з Землею - подія, яка хоч і малоймовірна, але не виключена повністю. Вчені вважають, що 24 вересня 2182 року може стати датою, коли існує реальна загроза зіткнення Землі з астероїдом.

Довідково

Протягом багатьох років астероїди неодноразово потрапляли на Землю. Космос кишить камінням, і багато з них безтурботно мчать по траєкторіях, які можуть привести їх до жорстокого зіткнення з нашою планетою.

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Згідно з даними NASA, небесний об'єкт, який було названо Бенна, має 1 до 2 700 шансів зіткнутися з нашою планетою 24 вересня 2182 року. При діаметрі близько 500 метрів і масі 74 мільйони тонн його зіткнення спричинить низку катастрофічних наслідків. 

Особлива загроза - це наслідки вже після можливого зіткнення

Щоб зрозуміти наслідки майбутніх зіткнень, Дай і Тіммерман використовували суперкомп'ютер Aleph в університетському Центрі фізики клімату IBS для моделювання зіткнення 500-метрового астероїда з Землею, включаючи симуляції наземних і морських екосистем, які не були враховані в попередніх моделюваннях.

Вчені дійшли до висновку:

Справа не в тому, що Землю спустошить вибух, а в тому, що станеться після нього. 

Вчені змоделювали падіння

Команда вчених розробила кліматичні моделі, щоб зрозуміти наслідки можливого зіткнення. Фахівці пояснюють: насправді Бенну значно менший за астероїд, який спричинив вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. Але його зіткнення може спричинити глобальну зиму, яка вплине на виробництво продуктів харчування та екологічний баланс.

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Зіткнення Бенну викине в атмосферу мільйони тонн пилу та аерозолів, блокуючи сонячне світло та знижуючи глобальну середню температуру до 4°C.

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Такий удар вивільнить від 100 до 400 мільйонів метричних тонн пилу в атмосферу планети, порушивши хімічний склад атмосфери. Це завадить фотосинтезу, і вдарить по клімату, як руйнівна куля.

Це, ймовірно, призведе до серйозних збоїв у глобальній продовольчій безпеці

Але не все так безнадійно

Дійсно, наземні рослини чутливі до таких змін і потребують певного часу для відновлення. Але водорості, які живуть у водоймах, не тільки відновлювалися швидше, відновлюючись протягом декількох місяців.

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Дослід підтвердив: 

Водорості виросли до об’ємів, яких вони не досягають за нинішніх нормальних кліматичних умов.

Пояснення на прикладі дослідження

Відповідна поведінка водоростей, кажуть дослідники, пов’язана із вмістом заліза в пилу астероїда та пилу з матеріалу, викинутого із Землі під час зіткнення, поживної речовини, яка допомогла імітованим водоростям процвітати.

Особливо це стосувалося морських діатомових водоростей, якими харчується зоопланктон, що свідчить про можливий спосіб пом’якшити продовольчу безпеку.

Неможливо точно сказати, як часто наша планета зазнавала ударів великих астероїдів за свою історію. Кратери стираються і покриваються процесами ерозії. Деякі великі камені вибухають у повітрі, залишаючи лише уламки, які важко ідентифікувати в геологічних записах, якщо ви їх не шукаєте.

Однак вчені вірять, що людство в цілому, ймовірно, переживе зустріч із астероїдом Бенна.

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Доповнення

NASA та інші космічні агентства розробили стратегії для зменшення ризику зіткнення. Місія OSIRIS-REx дозволила поглиблено вивчити астероїд і отримати зразки його складу, що полегшує планування майбутніх місій відхилення. Прикладом цього є місія DART, якій у 2022 році вдалося змінити траєкторію астероїда, зіткнувшись із зондом. Цей тип технології можна буде застосувати в майбутньому для зміни орбіти Бенну, якщо буде визначено, що його курс становить реальну небезпеку для Землі.

Ймовірність зіткнення астероїда із Землею - понад 1%: можливі наслідки31.01.25, 10:28 • 25592 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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