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Астронавт NASA Суні Вільямс побила рекорд виходу у відкритий космос

Астронавт NASA Суні Вільямс побила рекорд виходу у відкритий космос

Київ • УНН

 • 32418 перегляди

Суніта Вільямс побила жіночий рекорд з тривалості виходу у відкритий космос - понад 60 годин 21 хвилину. Через несправність Boeing Starliner астронавтка змушена залишатися на МКС 234 дні замість запланованого тижня.

Суні Вільямс і Баррі "Бутч" Вілмор застрягли в космосі на 234 дні через технічну несправність капсули "Боїнга", яка доставила їх на станцію.

Передає УНН із посиланням на ANSA.

Астронавтка НАСА Суніта Вільямс встановила новий жіночий космічний рекорд: вона офіційно стала жінкою, яка провела найтриваліший час за межами Міжнародної космічної станції, побивши рекорд у 60 годин і 21 хвилину. Попереднім рекордсменом була Пеггі Вітсон, яка провела на польових завданнях 60 годин і 21 хвилину.

Довідково

Місія на Міжнародній космічній станції (МКС) тривалістю лише один тиждень перевищила 234 дні через технічні ускладнення. Астронавти Суні Вільямс та Баррі "Бутч" Уілмор перебували на станції протягом багатьох місяців через проблеми з капсулою Boeing, яка повернулася на Землю без своїх пасажирів.

30 січня Суніті Вільямс разом із Бутчем Вілмором вдалось видалити несправний блок радіозв’язку за межами Міжнародної космічної станції (МКС). За даними NASA, це був 274-м вихід у космос для обслуговування Міжнародної космічної станції з 1998 року.

Обом професіоналам доведеться чекати до наступного березня, щоб повернутися додому.

Я була тут досить довго, зараз я намагалася згадати, як це - ходити. Я не ходила. Я не сиділа. Я не лягала

- розповіла Суні Вільямс через відеодзвінок з учнями середньої школи Needham (Массачусетс).

Нагадаємо

Астронавти NASA Вілмор і Вільямс повернуться з МКС на SpaceX Crew Dragon у лютому 2025 року. Це рішення прийнято через несправність Boeing Starliner, який повернеться без екіпажу.

Китайські астронавти встановили новий рекорд перебування у відкритому космосі19.12.24, 14:27 • 15988 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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