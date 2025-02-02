Астронавт NASA Суни Уильямс побила рекорд выхода в открытый космос
Киев • УНН
Сунита Уильямс побила женский рекорд по продолжительности выхода в открытый космос - более 60 часов 21 минуту. Из-за неисправности Boeing Starliner астронавтка вынуждена оставаться на МКС 234 дня вместо запланированной недели.
Суни Уильямс и Барри «Бутч» Уилмор застряли в космосе на 234 дня из-за технической неисправности капсулы «Боинга», которая доставила их на станцию.
Передает УНН со ссылкой на ANSA.
Астронавтка НАСА Сунита Уильямс установила новый женский космический рекорд: она официально стала женщиной, которая провела самое длительное время за пределами Международной космической станции, побив рекорд в 60 часов и 21 минуту. Предыдущим рекордсменом была Пегги Уитсон, которая провела на полевых заданиях 60 часов и 21 минуту.
Справочно
Миссия на Международной космической станции (МКС) продолжительностью всего одну неделю превысила 234 дня из-за технических осложнений. Астронавты Суни Уильямс и Барри «Бутч» Уилмор находились на станции в течение многих месяцев из-за проблем с капсулой Boeing, которая вернулась на Землю без своих пассажиров.
30 января Сунити Уильямс вместе с Бутчем Уилмором удалось удалить неисправный блок радиосвязи за пределами Международной космической станции (МКС). По данным NASA, это был 274-й выход в космос для обслуживания Международной космической станции с 1998 года.
Обоим профессионалам придется ждать до следующего марта, чтобы вернуться домой.
«Я была здесь довольно долго, сейчас я пыталась вспомнить, как это - ходить. Я не ходила. Я не сидела. Я не ложилась», - рассказала Суни Уильямс через видеозвонок с учениками средней школы Needham (Массачусетс).
Напомним,
Астронавты NASA Уилмор и Уильямс вернутся с МКС на SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года. Это решение принято из-за неисправности Boeing Starliner, который вернется без экипажа.
Китайские астронавты установили новый рекорд пребывания в открытом космосе19.12.24, 14:27 • 15459 просмотров