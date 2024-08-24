Астронавти NASA повернуться на Землю на SpaceX замість Boeing Starliner
Київ • УНН
Астронавти NASA Вілмор і Вільямс повернуться з МКС на SpaceX Crew Dragon у лютому 2025 року. Це рішення прийнято через несправність Boeing Starliner, який повернеться без екіпажу.
Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які перебувають на борту Міжнародної космічної станції (МКС), повернуться на Землю на початку 2025 року. Це відбудеться на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon після того, як корабель Boeing Starliner, на якому вони мали спуститися, виявився несправним. Про це повідомив адміністратор NASA Білл Нельсон у соцмережі X, передає УНН.
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"Космічні польоти ризиковані, навіть у найбезпечніших і найрутинніших випадках. Тестовий політ за своєю природою не є ні безпечним, ні рутинним. Наше рішення залишити Бутча та Суні на борту космічної станції та повернути Starliner додому без екіпажу є результатом нашої відданості безпеці: нашій основній цінності", – заявив Нельсон.
Очікується, що астронавти повернуться на Землю у лютому 2025 року на борту SpaceX Crew Dragon, який у вересні вирушить до МКС у межах місії з ротації екіпажу. Два з чотирьох місць на Crew Dragon залишаться вільними для Вілмора та Вільямса, а Starliner повернеться на Землю без екіпажу.
Нагадаємо
У червні 2024 року випробувальна місія Starliner, яка мала тривати близько восьми днів, була продовжена через проблеми з силовою установкою корабля. Ці технічні проблеми викликали сумніви щодо здатності Starliner безпечно повернути екіпаж на Землю.
Представник Boeing підтвердив, що компанія вживе необхідних заходів для налаштування Starliner для повернення без екіпажу, якщо NASA вирішить змінити місію.
SpaceX, компанія американського мільярдера Ілона Маска, є прямим конкурентом Boeing у галузі космічних польотів.
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