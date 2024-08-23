Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу
Київ • УНН
Шлейф диму від пожежі на нафтобазі в Пролетарську тягнеться на десятки кілометрів і видно з космосу. Пожежа, спричинена атакою БПЛА 18 серпня, досі не локалізована та загрожує поширитися на резервуари з гасом.
Внаслідок пожежі на нафтобазі в пролетарську, шлейф диму вже видно з космосу. Орієнтовно він тягнеться не декілька десятків кілометрів. Про це заявив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Андрющенко оприлюднив супутникові фото пожежі від 22 серпня. На фото помітно чорний слід, що тягнеться орієнтовно на 50 кілометрів від точки пожежі.
Сіра хмара смогу легко помітна за 150 кілометрів над Новочеркаськом.
В рф БПЛА знову атакував нафтобазу у ростовській області, яку не можуть загасити вже шостий день23.08.24, 08:59 • 14888 переглядiв
Нагадаємо
Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня після атаки БПЛА. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. При цьому, існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.