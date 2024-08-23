Дым от пожара на нефтебазе в ростовской области виден из космоса

В результате пожара на нефтебазе в Пролетарске, шлейф дыма уже видно из космоса. Ориентировочно он тянется не несколько десятков километров. Об этом заявил советник городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко, передает УНН.

Деталиали

Андрющенко обнародовал спутниковые фото пожара от 22 августа. На фото заметно черный след, который тянется ориентировочно на 50 километров от точки пожара.

Серое облако смога легко заметно за 150 километров над Новочеркасском. - добавил советник городского головы Мариуполя.

В рф БПЛА знову атакував нафтобазу у ростовській області, яку не можуть загасити вже шостий день

Напомним

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки БПЛА. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.