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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф БПЛА снова атаковал нефтебазу в ростовской области, которую не могут потушить уже шестой день

В рф БПЛА снова атаковал нефтебазу в ростовской области, которую не могут потушить уже шестой день

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 05:59  •  4395 просмотра

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Дрон атаковал нефтебазу в пролетарске, где пожар продолжается уже 6 день. Предыдущая атака 18 августа была осуществлена украинской разведкой, огонь угрожает распространиться на резервуары с керосином.

Утром 23 августа  дрон снова атаковал нефтебазу в пролетарске ростовской области рф, пожар на которой не могут потушить с воскресенья. Об этом пишет Baza, передает УНН

Детали

По словам источников Baza, беспилотник попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. 

По предварительным данным, в результате падения дрона никто не пострадал. 

Официальной информации о новой попытке атаки пока нет

Напомним

Пожар на нефтебазе начался утром 18 августа после атаки БПЛА. На данный момент возгорание локализовать не удалось. При этом, существует угроза распространения огня на резервуары с керосином.

Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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