В рф БПЛА знову атакував нафтобазу у ростовській області, яку не можуть загасити вже шостий день
Київ • УНН
Дрон атакував нафтобазу в пролетарську, де пожежа триває вже 6 день. Попередня атака 18 серпня була здійснена українською розвідкою, вогонь загрожує поширитися на резервуари з гасом.
Зранку 23 серпня дрон знову атакував нафтобазу в пролетарську ростовської області рф, пожежу на якій не можуть загасити з неділі. Про це пише Baza, передає УНН.
Деталі
За словами джерел Baza, безпілотник спробував атакувати територію нафтобази близько 5 ранку.
За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав.
Офіційної інформації про нову спробу атаки поки немає
Нагадаємо
Пожежа на нафтобазі почалася вранці 18 серпня після атаки БПЛА. Наразі загоряння локалізувати не вдалося. При цьому, існує загроза поширення вогню на резервуари з гасом.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.