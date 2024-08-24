Астронавты NASA вернутся на Землю на SpaceX вместо Boeing Starliner

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю в начале 2025 года. Это произойдет на космическом корабле SpaceX Crew Dragon после того, как корабль Boeing Starliner, на котором они должны были спуститься, оказался неисправным. Об этом сообщил администратор NASA Билл Нельсон в соцсети X, передает УНН.

Детали

«Космические полеты рискованны, даже в самых безопасных и рутинных случаях. Тестовый полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным. Наше решение оставить Бутча и Суни на борту космической станции и вернуть Starliner домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности: нашей основной ценности», - заявил Нельсон.

Ожидается, что астронавты вернутся на Землю в феврале 2025 года на борту SpaceX Crew Dragon, который в сентябре отправится к МКС в рамках миссии по ротации экипажа. Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямса, а Starliner вернется на Землю без экипажа.

Напомним,

В июне 2024 года испытательная миссия Starliner, которая должна была длиться около восьми дней, была продлена из-за проблем с силовой установкой корабля. Эти технические проблемы вызвали сомнения относительно способности Starliner безопасно вернуть экипаж на Землю.

Представитель Boeing подтвердил, что компания примет необходимые меры для настройки Starliner для возвращения без экипажа, если NASA решит изменить миссию.

SpaceX, компания американского миллиардера Илона Маска, является прямым конкурентом Boeing в области космических полетов.

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