Астронавты NASA вернутся на Землю на SpaceX вместо Boeing Starliner

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  68296 просмотра
ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

  •  57881 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  63654 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  56244 просмотра
В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  38079 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  232679 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  223351 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  239541 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  250773 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  300598 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

  •  57723 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  126035 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  59664 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

23 августа 2024, 15:04  •  58891 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

23 августа 2024, 12:04  •  61123 просмотра
Актуальное
Астронавты NASA вернутся на Землю на SpaceX вместо Boeing Starliner

Астронавты NASA вернутся на Землю на SpaceX вместо Boeing Starliner

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 19:44  •  7349 просмотра

Read in English

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс вернутся с МКС на SpaceX Crew Dragon в феврале 2025 года. Это решение принято из-за неисправности Boeing Starliner, который вернется без экипажа.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю в начале 2025 года. Это произойдет на космическом корабле SpaceX Crew Dragon после того, как корабль Boeing Starliner, на котором они должны были спуститься, оказался неисправным. Об этом сообщил администратор NASA Билл Нельсон в соцсети X, передает УНН

Детали

«Космические полеты рискованны, даже в самых безопасных и рутинных случаях. Тестовый полет по своей природе не является ни безопасным, ни рутинным. Наше решение оставить Бутча и Суни на борту космической станции и вернуть Starliner домой без экипажа является результатом нашей приверженности безопасности: нашей основной ценности», - заявил Нельсон.

Ожидается, что астронавты вернутся на Землю в феврале 2025 года на борту SpaceX Crew Dragon, который в сентябре отправится к МКС в рамках миссии по ротации экипажа. Два из четырех мест на Crew Dragon останутся свободными для Уилмора и Уильямса, а Starliner вернется на Землю без экипажа.

Напомним,

В июне 2024 года испытательная миссия Starliner, которая должна была длиться около восьми дней, была продлена из-за проблем с силовой установкой корабля. Эти технические проблемы вызвали сомнения относительно способности Starliner безопасно вернуть экипаж на Землю.

Представитель Boeing подтвердил, что компания примет необходимые меры для настройки Starliner для возвращения без экипажа, если NASA решит изменить миссию.

SpaceX, компания американского миллиардера Илона Маска, является прямым конкурентом Boeing в области космических полетов.

Дим від пожежі на нафтобазі в ростовській області видно з космосу23 августа 2024, 10:37 • 14441 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости МираТехнологии
115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
  •  104285 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  126031 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  140697 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  139216 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  232679 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  107574 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  94094 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  80757 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  223351 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100200 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Популярные

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  38079 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  56244 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  63654 просмотра
ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

  •  57881 просмотра
Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  68296 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  232679 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  223351 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  239541 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  250773 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  300598 просмотра

Война

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  2557 просмотра
Россия осуществила 74 обстрела Сумской области: 3 погибших, 3 раненых

Россия осуществила 74 обстрела Сумской области: 3 погибших, 3 раненых

  •  10416 просмотра
В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске прогремел взрыв

  •  18493 просмотра
Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

  •  23995 просмотра
Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

  •  36080 просмотра

политика

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  2557 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  30673 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  56306 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  63711 просмотра
Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

  •  36520 просмотра

Война

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  2557 просмотра
Россия осуществила 74 обстрела Сумской области: 3 погибших, 3 раненых

Россия осуществила 74 обстрела Сумской области: 3 погибших, 3 раненых

  •  10416 просмотра
В Краматорске прогремел взрыв

В Краматорске прогремел взрыв

  •  18493 просмотра
Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

  •  23995 просмотра
Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

  •  36080 просмотра

политика

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

Дуда: польские танки PT-91 «Твердый» участвуют в боях под Курском

  •  2557 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  30673 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  56306 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  63711 просмотра
Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

  •  36520 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  100967 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  102977 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  104398 просмотра

Экономика

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

Россияне мародерят шахты на ВОТ - сопротивление

  •  23995 просмотра
Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  30673 просмотра
Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

  •  33393 просмотра
«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

  •  34691 просмотра
Украина успевает подготовиться к зимнему периоду - Минэнерго

Украина успевает подготовиться к зимнему периоду - Минэнерго

  •  32371 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  30788 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

  •  30265 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  35606 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  78828 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  49321 просмотра