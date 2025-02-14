Китай розпочав набір до "планетарних сил оборони" через загрозу астероїда, який може зіткнутися з Землею у 2032 році

Китай оголосив про набір до своїх планетарних сил оборони після того, як оцінки ризиків показали, що астероїд 2024 YR4 може зіткнутися із Землею у 2032 році.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, Державне управління з науки, технологій і промисловості в інтересах національної оборони Китаю (SASTIND) цього тижня розмістило в Інтернеті оголошення про вакансії, в яких ідеться про пошук молодих і цілеспрямованих випускників, що спеціалізуються на аерокосмічній техніці, міжнародному співробітництві та виявленні астероїдів.

Кампанія з набору проходить на тлі зростаючої уваги до астероїда, який з низькою, але зростаючою ймовірністю може зіткнутися із Землею протягом семи років. Астероїд 2024 YR4 перебуває на верхніх позиціях списків ризиків Європейського та Американського космічних агентств, і минулого тижня аналітики підвищили свою оцінку ймовірності його зіткнення із Землею з 1,3% до 2,2%.

Консультативна група ООН з планування космічних місій, до якої входять країни з космічними програмами, включно з Китаєм, регулярно зустрічається для обговорення заходів реагування. В оголошеннях, опублікованих у WeChat раніше, було вказано 16 вакансій у SASTIND, зокрема три для нових "планетарних сил оборони".

Вони запрошували до подачі заяв нещодавніх випускників віком до 35 років, які мають професійну і технічну кваліфікацію і "тверду політичну позицію", підтримують Комуністичну партію Китаю та ідеологію, відповідну її лідеру Сі Цзіньпіну.

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Описи роботи, що додаються до оголошень, припускають, що сили будуть зосереджені на міжнародному співробітництві та на розробці систем для нових і експериментальних технологій.

Вакансії планетарних сил оборони описуються як "дослідження з моніторингу та раннього попередження навколоземних астероїдів", і потрібні випускники зі ступенем магістра або вище, зі спеціалізацією в астрофізиці, технологіях дослідження Землі та космосу, а також аерокосмічній науці та техніці. Аерокосмічний сектор Китаю розвивається, і незрозуміло, чи був набір співробітників повʼязаний з астероїдом.

Ендрю Джонс, кореспондент SpaceNews, що спеціалізується на китайському секторі, сказав, що час набору персоналу, мабуть, збігся з відкриттям 2024 YR4, і ці робочі місця, імовірно, є "доповненням до зусиль, які Китай уже докладає для розвитку свого потенціалу планетарної оборони".

Сюди входять системи моніторингу та оповіщення як на землі, так і, можливо, в космосі, а також підготовка до випробування таких заходів, як кінетичні ударники для зміни орбіт загрозливих астероїдів

Китай також готує власний тест з перенаправлення астероїда на дрібнішого астероїда під назвою 2015 XF261, що має відбутися у 2027 році. Однак Гаррісон Агруса, планетолог з Обсерваторії Лазурного берега, заявив, що існують побоювання щодо невеликого розміру астероїда, на який націлився Китай.

З огляду на те, що ми дізналися з Dart, аналогічна місія ударного елемента по набагато меншій цілі, найімовірніше, повністю її зруйнує. Це може бути не кращою стратегією пом'якшення, оскільки ви можете потенційно створити ще більшу проблему, перетворивши один снаряд (з відомою траєкторією) на безліч фрагментів (з невідомими траєкторіями) - сказав він.

Гаррісон заявив, що не варто надмірно хвилюватися з приводу 2024 YR4, зазначивши, що над цим проєктом спільно працюють кілька країн і аерокосмічних організацій.

Ми знаємо, що у нас є можливість ліквідувати такий астероїд, як це продемонструвала місія Dart. Тож цього астероїда не потрібно боятися, його просто потрібно вивчити і зрозуміти - вважає планетолог.

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