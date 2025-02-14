Китай розпочав набір до "планетарних сил оборони" через загрозу астероїда, який може зіткнутися з Землею у 2032 році

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 19572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 61211 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129124 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187864 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151353 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141348 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118951 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108555 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103110 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147456 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 83275 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 40666 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 73525 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 88982 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 82936 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 147456 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 146383 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 279952 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 308703 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 244481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 31516 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 69597 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 113544 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 136479 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 118597 перегляди
Актуальне
Китай розпочав набір до "планетарних сил оборони" через загрозу астероїда, який може зіткнутися з Землею у 2032 році

Китай розпочав набір до "планетарних сил оборони" через загрозу астероїда, який може зіткнутися з Землею у 2032 році

Київ • УНН

 • 27755 перегляди

Китай розпочав набір фахівців до планетарних сил оборони через астероїд 2024 YR4, який має 2,2% шанс зіткнутися з Землею у 2032 році. SASTIND шукає молодих випускників для розробки систем моніторингу та раннього попередження.

Китай оголосив про набір до своїх планетарних сил оборони після того, як оцінки ризиків показали, що астероїд 2024 YR4 може зіткнутися із Землею у 2032 році.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Державне управління з науки, технологій і промисловості в інтересах національної оборони Китаю (SASTIND) цього тижня розмістило в Інтернеті оголошення про вакансії, в яких ідеться про пошук молодих і цілеспрямованих випускників, що спеціалізуються на аерокосмічній техніці, міжнародному співробітництві та виявленні астероїдів.

Кампанія з набору проходить на тлі зростаючої уваги до астероїда, який з низькою, але зростаючою ймовірністю може зіткнутися із Землею протягом семи років. Астероїд 2024 YR4 перебуває на верхніх позиціях списків ризиків Європейського та Американського космічних агентств, і минулого тижня аналітики підвищили свою оцінку ймовірності його зіткнення із Землею з 1,3% до 2,2%.

Image

Консультативна група ООН з планування космічних місій, до якої входять країни з космічними програмами, включно з Китаєм, регулярно зустрічається для обговорення заходів реагування. В оголошеннях, опублікованих у WeChat раніше, було вказано 16 вакансій у SASTIND, зокрема три для нових "планетарних сил оборони".

Вони запрошували до подачі заяв нещодавніх випускників віком до 35 років, які мають професійну і технічну кваліфікацію і "тверду політичну позицію", підтримують Комуністичну партію Китаю та ідеологію, відповідну її лідеру Сі Цзіньпіну.

Ймовірність зіткнення астероїда із Землею - понад 1%: можливі наслідки31.01.25, 10:28 • 25592 перегляди

Описи роботи, що додаються до оголошень, припускають, що сили будуть зосереджені на міжнародному співробітництві та на розробці систем для нових і експериментальних технологій.

Вакансії планетарних сил оборони описуються як "дослідження з моніторингу та раннього попередження навколоземних астероїдів", і потрібні випускники зі ступенем магістра або вище, зі спеціалізацією в астрофізиці, технологіях дослідження Землі та космосу, а також аерокосмічній науці та техніці. Аерокосмічний сектор Китаю розвивається, і незрозуміло, чи був набір співробітників повʼязаний з астероїдом. 

Ендрю Джонс, кореспондент SpaceNews, що спеціалізується на китайському секторі, сказав, що час набору персоналу, мабуть, збігся з відкриттям 2024 YR4, і ці робочі місця, імовірно, є "доповненням до зусиль, які Китай уже докладає для розвитку свого потенціалу планетарної оборони".

Сюди входять системи моніторингу та оповіщення як на землі, так і, можливо, в космосі, а також підготовка до випробування таких заходів, як кінетичні ударники для зміни орбіт загрозливих астероїдів

Китай також готує власний тест з перенаправлення астероїда на дрібнішого астероїда під назвою 2015 XF261, що має відбутися у 2027 році. Однак Гаррісон Агруса, планетолог з Обсерваторії Лазурного берега, заявив, що існують побоювання щодо невеликого розміру астероїда, на який націлився Китай.

З огляду на те, що ми дізналися з Dart, аналогічна місія ударного елемента по набагато меншій цілі, найімовірніше, повністю її зруйнує. Це може бути не кращою стратегією пом'якшення, оскільки ви можете потенційно створити ще більшу проблему, перетворивши один снаряд (з відомою траєкторією) на безліч фрагментів (з невідомими траєкторіями)

- сказав він.

Гаррісон заявив, що не варто надмірно хвилюватися з приводу 2024 YR4, зазначивши, що над цим проєктом спільно працюють кілька країн і аерокосмічних організацій.

Ми знаємо, що у нас є можливість ліквідувати такий астероїд, як це продемонструвала місія Dart. Тож цього астероїда не потрібно боятися, його просто потрібно вивчити і зрозуміти

- вважає планетолог.
Image

Астероїд Бенну може зіткнутися із Землею у 2182 році: що буде з планетою06.02.25, 18:50 • 114957 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуТехнології
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
si-tszinpinСі Цзіньпін
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами