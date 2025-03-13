NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17033 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32109 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66605 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216169 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124085 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392864 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311724 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213993 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255191 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46810 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133549 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15919 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15362 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12863 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133580 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216169 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392864 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255035 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311724 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3786 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15380 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46840 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72370 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57433 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной

Киев • УНН

 • 11777 просмотра

NASA отправила в космос телескоп SPHEREx для изучения происхождения Вселенной и миссию PUNCH для исследования солнечной атмосферы. Обе миссии стартовали на ракете SpaceX Falcon 9.

NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной

NASA запустила в космос инфракрасный космический телескоп SPHEREx для исследования возникновения Вселенной и четыре небольших спутника, которые входят в состав миссии PUNCH, для изучения внешней атмосферы Солнца. Об этом сообщает пресс-служба NASA, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инфракрасный космический телескоп SPHEREx и четыре небольших спутника, которые входят в состав миссии PUNCH, отправили в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 4 East на Ванденбергской базе космических сил в Калифорнии.

В NASA все взаимосвязано, и отправка SPHEREx и PUNCH одной ракетой удваивает возможности для проведения невероятных научных исследований в космосе. Поздравляю обе команды миссий с тем, что они исследуют космос от далеких галактик до нашей соседней звезды. Я с нетерпением жду возвращения данных в ближайшие годы

- отметил заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Ники Фокс.

Наземным диспетчерам уже удалось установить связь с SPHEREx. Телескоп начнет свою двухлетнюю основную миссию после примерно месячного периода проверки, во время которого инженеры и ученые убедятся, что космический аппарат работает должным образом.

Теперь мы с нетерпением ожидаем научных открытий, полученных в результате исследования вселенной SPHEREx, в том числе для понимания того, как началась Вселенная и где находились основные составляющие жизни

- подчеркнула директор лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин.

NASA обновила прогноз по астероиду 2024 YR4: новые данные об угрозе для Земли21.02.25, 21:13 • 42440 просмотров

Миссия будет использовать метод спектроскопии для измерения расстояния до 450 миллионов галактик в ближайшей Вселенной. На их масштабное распределение повлияло событие, произошедшее почти 14 миллиардов лет назад и вызвавшее расширение Вселенной в триллион-триллион раз за доли секунды после Большого взрыва. Миссия также измерит общее коллективное свечение всех галактик во Вселенной, предоставляя новые знания о том, как галактики формировались и эволюционировали в течение космического времени.

Спектроскопия также может раскрыть состав космических объектов, и SPHEREx будет исследовать нашу родную галактику на наличие скрытых резервуаров замерзшего водяного льда и других молекул, таких как углекислый газ, которые важны для жизни, каким мы его знаем

- говорится в сообщении.

Спутники PUNCH успешно отделились примерно через 53 минуты после запуска, с ними также удалось установить связь. Миссия  начинает 90-дневный период ввода в эксплуатацию, во время которого четыре спутника выйдут на правильную орбиту, а инструменты будут откалиброваны, прежде чем ученые начнут анализировать изображения солнечного ветра.

За время работы они проведут 3D-наблюдения внешней атмосферы Солнца и его короны, чтобы узнать, как ее масса и энергия превращаются в солнечный ветер - поток заряженных частиц, вылетающий из Солнца во всех направлениях. Миссия будет исследовать формирование и эволюцию таких явлений космической погоды, как выбросы корональной массы, которые могут создавать штормы излучения энергичных частиц, что могут представлять опасность для космических аппаратов и астронавтов.

Пространство между планетами - это не пустота. Оно полно турбулентного солнечного ветра, который омывает Землю. Миссия PUNCH призвана ответить на основные вопросы о том, как звезды, подобные нашему Солнцу, создают звездный ветер, и как он приводит к опасным явлениям космической погоды прямо здесь, на Земле

- рассказал главный исследователь миссии из Юго-Западного научно-исследовательского института Крейг де Форест.

Полное лунное затмение совпадет с мартовской "Червячной Луной": в NASA рассказали, чего ожидать06.03.25, 11:53 • 25586 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
NASA
Вашингтон
Калифорния
Сокол 9
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20