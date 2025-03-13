NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной

NASA запустила в космос инфракрасный космический телескоп SPHEREx для исследования возникновения Вселенной и четыре небольших спутника, которые входят в состав миссии PUNCH, для изучения внешней атмосферы Солнца. Об этом сообщает пресс-служба NASA, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инфракрасный космический телескоп SPHEREx и четыре небольших спутника, которые входят в состав миссии PUNCH, отправили в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 4 East на Ванденбергской базе космических сил в Калифорнии.

В NASA все взаимосвязано, и отправка SPHEREx и PUNCH одной ракетой удваивает возможности для проведения невероятных научных исследований в космосе. Поздравляю обе команды миссий с тем, что они исследуют космос от далеких галактик до нашей соседней звезды. Я с нетерпением жду возвращения данных в ближайшие годы - отметил заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Ники Фокс.

Наземным диспетчерам уже удалось установить связь с SPHEREx. Телескоп начнет свою двухлетнюю основную миссию после примерно месячного периода проверки, во время которого инженеры и ученые убедятся, что космический аппарат работает должным образом.

Теперь мы с нетерпением ожидаем научных открытий, полученных в результате исследования вселенной SPHEREx, в том числе для понимания того, как началась Вселенная и где находились основные составляющие жизни - подчеркнула директор лаборатории реактивного движения NASA Лори Лешин.



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Миссия будет использовать метод спектроскопии для измерения расстояния до 450 миллионов галактик в ближайшей Вселенной. На их масштабное распределение повлияло событие, произошедшее почти 14 миллиардов лет назад и вызвавшее расширение Вселенной в триллион-триллион раз за доли секунды после Большого взрыва. Миссия также измерит общее коллективное свечение всех галактик во Вселенной, предоставляя новые знания о том, как галактики формировались и эволюционировали в течение космического времени.

Спектроскопия также может раскрыть состав космических объектов, и SPHEREx будет исследовать нашу родную галактику на наличие скрытых резервуаров замерзшего водяного льда и других молекул, таких как углекислый газ, которые важны для жизни, каким мы его знаем - говорится в сообщении.

Спутники PUNCH успешно отделились примерно через 53 минуты после запуска, с ними также удалось установить связь. Миссия начинает 90-дневный период ввода в эксплуатацию, во время которого четыре спутника выйдут на правильную орбиту, а инструменты будут откалиброваны, прежде чем ученые начнут анализировать изображения солнечного ветра.

За время работы они проведут 3D-наблюдения внешней атмосферы Солнца и его короны, чтобы узнать, как ее масса и энергия превращаются в солнечный ветер - поток заряженных частиц, вылетающий из Солнца во всех направлениях. Миссия будет исследовать формирование и эволюцию таких явлений космической погоды, как выбросы корональной массы, которые могут создавать штормы излучения энергичных частиц, что могут представлять опасность для космических аппаратов и астронавтов.

Пространство между планетами - это не пустота. Оно полно турбулентного солнечного ветра, который омывает Землю. Миссия PUNCH призвана ответить на основные вопросы о том, как звезды, подобные нашему Солнцу, создают звездный ветер, и как он приводит к опасным явлениям космической погоды прямо здесь, на Земле - рассказал главный исследователь миссии из Юго-Западного научно-исследовательского института Крейг де Форест.

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