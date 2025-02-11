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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129403 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188137 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151560 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141452 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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NASA показало приголомшливе фото Евересту з космосу

NASA показало приголомшливе фото Евересту з космосу

Київ • УНН

 • 53001 перегляди

NASA опублікувало фотографію гори Еверест, зроблену з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80. На знімку видно саму гору висотою 8848 метрів та навколишні льодовики.

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося фотографією Евересту, зробленою з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80 у 1996 році, пише УНН.

Деталі

На знімку видно гору Еверест, висота якої сягає 8848 метрів, а також багато льодовиків. Гора Еверест знаходиться ліворуч від V-подібної долини.

Екіпаж космічного човника "Колумбія" зробив це фото гори Еверест 30 листопада 1996 року під час місії STS-80. STS-80, останній політ шатла 1996 року, був ознаменований успішним розгортанням, роботою та поверненням двох вільно літаючих дослідницьких космічних кораблів.

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NASA зафіксувало найпотужніший сонячний спалах за останні роки04.10.24, 20:51 • 20756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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