NASA показало приголомшливе фото Евересту з космосу

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося фотографією Евересту, зробленою з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80 у 1996 році, пише УНН.

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На знімку видно гору Еверест, висота якої сягає 8848 метрів, а також багато льодовиків. Гора Еверест знаходиться ліворуч від V-подібної долини.

Екіпаж космічного човника "Колумбія" зробив це фото гори Еверест 30 листопада 1996 року під час місії STS-80. STS-80, останній політ шатла 1996 року, був ознаменований успішним розгортанням, роботою та поверненням двох вільно літаючих дослідницьких космічних кораблів.

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