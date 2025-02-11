NASA показало приголомшливе фото Евересту з космосу
Київ • УНН
NASA опублікувало фотографію гори Еверест, зроблену з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80. На знімку видно саму гору висотою 8848 метрів та навколишні льодовики.
Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) поділилося фотографією Евересту, зробленою з космічного човника "Колумбія" під час місії STS-80 у 1996 році, пише УНН.
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На знімку видно гору Еверест, висота якої сягає 8848 метрів, а також багато льодовиків. Гора Еверест знаходиться ліворуч від V-подібної долини.
Екіпаж космічного човника "Колумбія" зробив це фото гори Еверест 30 листопада 1996 року під час місії STS-80. STS-80, останній політ шатла 1996 року, був ознаменований успішним розгортанням, роботою та поверненням двох вільно літаючих дослідницьких космічних кораблів.
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