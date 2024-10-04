NASA зафіксувало найпотужніший сонячний спалах за останні роки
Київ • УНН
NASA зафіксувало найсильніший сонячний спалах класу X9.1 у поточному сонячному циклі. Такі спалахи можуть впливати на радіозв'язок, електромережі, навігацію та створювати ризики для космічних місій.
За даними NASA, відповідні сонячні спалахи мають істотний вплив на мережі та становлять ризик для космічних місій.
Пише УНН із посиланням на Rai News 24.
Обсерваторія сонячної динаміки NASA напердодні зафіксувала сонячний спалах класу X9.1, що є найсильнішим у теперішньому сонячному циклі.
За даними НАСА, ці сонячні спалахи є інтенсивними викидами енергії від Сонця. Вони можуть впливати на "радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали і створювати ризики для космічних кораблів і астронавтів".
Довідка
Сонце випустило сильний спалах, який досяг свого піку вранці у четвер, 3 жовтня 2024 року.
У NASA пояснили, що спалахи класу X є найбільш інтенсивними, а число вказує на їхню інтенсивність.
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