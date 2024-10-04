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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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NASA зафиксировало самую мощную солнечную вспышку за последние годы

NASA зафиксировало самую мощную солнечную вспышку за последние годы

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 17:51  •  5940 просмотра

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NASA зафиксировало самую сильную солнечную вспышку класса X9.1 в текущем солнечном цикле. Такие вспышки могут влиять на радиосвязь, электросети, навигацию и создавать риски для космических миссий.

По данным NASA, соответствующие солнечные вспышки имеют существенное влияние на сети и представляют риск для космических миссий.

Пишет УНН со ссылкой на Rai News 24.

Обсерватория солнечной динамики NASA накануне зафиксировала солнечную вспышку класса X9.1, что является самым сильным в нынешнем солнечном цикле.

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По данным НАСА, эти солнечные вспышки являются интенсивными выбросами энергии от Солнца. Они могут влиять на «радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и создавать риски для космических кораблей и астронавтов».

Справка

Солнце выпустило сильную солнечную вспышку, которая достигла своего пика утром в четверг, 3 октября 2024 года.

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В NASA объяснили, что вспышки класса X являются наиболее интенсивными, а число указывает на их интенсивность.

Напомним,

Ученые обнаружили, что астероид, который уничтожил динозавров, был не один - СМИ

NASA вывели на орбиту солнечный парус - революционную технологию, которая может изменить космические путешествия11 сентября 2024, 13:22 • 10784 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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