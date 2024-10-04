NASA зафиксировало самую мощную солнечную вспышку за последние годы

По данным NASA, соответствующие солнечные вспышки имеют существенное влияние на сети и представляют риск для космических миссий.

Пишет УНН со ссылкой на Rai News 24.

Обсерватория солнечной динамики NASA накануне зафиксировала солнечную вспышку класса X9.1, что является самым сильным в нынешнем солнечном цикле.

По данным НАСА, эти солнечные вспышки являются интенсивными выбросами энергии от Солнца. Они могут влиять на «радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и создавать риски для космических кораблей и астронавтов».

Справка

Солнце выпустило сильную солнечную вспышку, которая достигла своего пика утром в четверг, 3 октября 2024 года.

В NASA объяснили, что вспышки класса X являются наиболее интенсивными, а число указывает на их интенсивность.

Напомним,

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