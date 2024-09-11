NASA вывели на орбиту солнечный парус - революционную технологию, которая может изменить космические путешествия

Солнечный парус ACS3 работает как парус корабля, но вместо ветра он использует солнечный свет. Инновационная система может изменить способ исследования Вселенной. Найти ACS3 поможет приложение NASA.

Пишет УНН со ссылкой на NASA Langley Research Center.

Детали

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) запустило экспериментальную систему Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) - с целью испытания композитной системы солнечных парусов на орбите.

Справка

Солнечный парус предназначен для использования небольшого количества радиационного давления, оказываемого солнечным светом, для приведения космического корабля в движение на впечатляющих скоростях.

Длина солнечного паруса составляет около семи метров, но когда он разворачивается, он простирается на 80 квадратных метров.

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ACS3 работает на высоте 1000 километров над Землей, что почти вдвое превышает высоту Международной космической станции.

Таким образом, космический корабль будущего больше не нуждается в тяжелых силовых установках, что позволяет выполнять миссии с большей продолжительностью и меньшей стоимостью.

Дополнение

В пресс-релизе NASA также говорится о том, что «заинтересованные могут присоединиться к кампании #SpotTheSail, используя приложение NASA на мобильных платформах, чтобы узнать, когда солнечный парус будет виден в соответствии с местонахождением».

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Космическое агентство США также предоставляет подробное описание того, как можно использовать приложение.

Сначала вам нужно нажать Advanced Composite Solar Sail System в разделе «Избранные миссии», а затем на нижней панели навигации в разделе «Sightings» должен отобразиться список всех будущих наблюдений для соответствующего места. Существует также функция «Sky View» для устройств iOS, которая предоставляет путеводитель дополненной реальности, предназначенный для определения местонахождения солнечного паруса в реальном времени

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