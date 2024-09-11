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NASA вивели на орбіту сонячне вітрило - революційну технологію, що може змінити космічні подорожі

NASA вивели на орбіту сонячне вітрило - революційну технологію, що може змінити космічні подорожі

Київ • УНН

 • 11159 перегляди

NASA вивело на орбіту експериментальну систему сонячних вітрил ACS3. Інноваційна технологія використовує сонячне світло для руху космічних кораблів, що може змінити спосіб дослідження Всесвіту.

Сонячне вітрило ACS3 працює як вітрило корабля, але замість вітру воно використовує сонячне світло. Інноваційна система може змінити спосіб дослідження Всесвіту. Знайти ACS3 допоможе додаток NASA.

Пише УНН із посиланням на NASA Langley Research Center.

Деталі

Національне аерокосмічне агентство (NASA) запустило експериментальну систему Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) – з метою випробування композитної системи сонячних вітрил на орбіті.

Довідка

Сонячне вітрило призначене для використання невеликої кількості радіаційного тиску, що надається сонячним світлом, для приведення космічного корабля в рух на вражаючих швидкостях.

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Довжина сонячного вітрила становить близько семи метрів, але коли воно розгортається, воно простягається на 80 квадратних метрів. 

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ACS3 працює на висоті 1000 кілометрів над Землею, що майже вдвічі перевищує висоту Міжнародної космічної станції.

Таким чином, космічний корабель майбутнього більше не потребує важких силових установок, що дозволяє виконувати місії з більшою тривалістю та меншою вартістю.

Доповнення

В прес-релізі NASA також ідеться про те, що "зацікавлені можуть приєднатися до кампанії #SpotTheSail, використовуючи додаток NASA на мобільних платформах, щоб дізнатися, коли сонячне вітрило буде видно відповідно до місцезнаходження".

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Космічне агентство США також надає детальний опис того, як можна використовувати додаток.

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Спочатку вам потрібно натиснути Advanced Composite Solar Sail System у розділі "Вибрані місії", а потім на нижній панелі навігації в розділі "Sightings" має відобразитися список усіх майбутніх спостережень для відповідного місця. Існує також функція "Sky View" для пристроїв iOS, яка надає путівник доповненої реальності, призначений для визначення місцезнаходження сонячного вітрила в реальному часі

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Ігор Тележніков

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