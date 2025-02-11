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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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NASA показало потрясающее фото Эвереста из космоса

NASA показало потрясающее фото Эвереста из космоса

Киев  •  УНН

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NASA опубликовало фотографию горы Эверест, сделанную с космического челнока «Колумбия» во время миссии STS-80. На снимке видно саму гору высотой 8848 метров и окружающие ледники.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось фотографией Эвереста, сделанной с космического челнока «Колумбия» во время миссии STS-80 в 1996 году, пишет УНН.

Детали

На снимке видно гору Эверест, высота которой достигает 8848 метров, а также много ледников. Гора Эверест находится слева от V-образной долины.

Экипаж космического челнока «Колумбия» сделал это фото горы Эверест 30 ноября 1996 года во время миссии STS-80. STS-80, последний полет шаттла 1996 года, был ознаменован успешным развертыванием, работой и возвращением двух свободно летающих исследовательских космических кораблей.

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NASA зафиксировало самую мощную солнечную вспышку за последние годы04.10.24, 20:51 • 20632 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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nasaNASA
everestЭверест

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