NASA показало потрясающее фото Эвереста из космоса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось фотографией Эвереста, сделанной с космического челнока «Колумбия» во время миссии STS-80 в 1996 году, пишет УНН.

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На снимке видно гору Эверест, высота которой достигает 8848 метров, а также много ледников. Гора Эверест находится слева от V-образной долины.

Экипаж космического челнока «Колумбия» сделал это фото горы Эверест 30 ноября 1996 года во время миссии STS-80. STS-80, последний полет шаттла 1996 года, был ознаменован успешным развертыванием, работой и возвращением двух свободно летающих исследовательских космических кораблей.

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