Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу

15 октября состоится Victoria’s Secret fashion show 2025, на котором на подиум выйдут как ангелы, уже успевшие покорить публику, в частности Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио, Эшли Грэм. Так и те, кто будет дебютировать – плюс-сайз модель Прешес Ли. Смотреть шоу вживую можно будет на Prime Video, Amazon Live и официальных страницах бренда, пишет УНН.

Показ мод Victoria's Secret получил культовую узнаваемость благодаря легендарным "ангелам" в роскошных образах с крыльями. Шоу было основано в 1995 году и быстро стало символом гламурной индустрии моды. После многолетней паузы (2018–2023) бренд вернулся в 2024 году в обновленном формате и с большим разнообразием моделей.

Где и когда смотреть Victoria's Secret 2025

Диджей-сет стартует в 00:00 по киевскому времени, а прямая трансляция шоу начнется в 02:00.

Смотреть событие можно будет на Prime Video, Amazon Live, а также на официальных страницах Victoria's Secret в Instagram, YouTube и TikTok. В Нью-Йорке также проведут вечеринку с просмотром шоу в THE PENN DISTRICT.

Ангелы Victoria’s Secret 2025

В этом году на подиум вернутся как легендарные "ангелы", так и новые лица. Среди подтвержденных моделей: Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алекс Консани, Анок Яй, Джоан Смоллс, Лили Олдридж и Юми Ну. Эшли Грэм также второй раз подряд представит себя на подиуме.

Особое возвращение – Барбара Палвин, а также Алессандра Амбросио, которая впервые прошла по подиуму в 2000 году, а в 2025 году снова выйдет на шоу уже в девятнадцатый раз.

Дебютное дефиле покажет Прешес Ли – первая афроамериканская модель "с формами", которая работала с такими брендами, как Versace, Moschino и Fendi. К показу также присоединится модель плюс-сайз Палома Эльсессер.

Музыкальное сопровождение обеспечат KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott и TWICE.

