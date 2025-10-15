Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу

$41.610.01
48.130.03
ukenru
05:48 • 5848 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 8596 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 27030 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 57494 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 51079 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00 • 46437 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 78049 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 27246 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 60363 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 15558 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 31823 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 38481 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься01:08 • 28771 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN01:39 • 47634 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria's Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 15853 просмотра
публикации
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 16221 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 78030 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 60344 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 50306 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 87421 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 38765 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 29060 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 31076 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 39767 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 43829 просмотра
MIM-104 Patriot
Instagram
YouTube
ТикТок
Шахед-136

Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу

Киев • УНН

 • 16282 просмотра

15 октября состоится Victoria’s Secret fashion show 2025, где на подиум выйдут известные «ангелы» и новые лица, в том числе плюссайз-модели. Трансляция шоу будет доступна на Prime Video, Amazon Live и официальных страницах бренда.

Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоу
Фото: Taylor Hill/WireImage

15 октября состоится Victoria’s Secret fashion show 2025, на котором на подиум выйдут как ангелы, уже успевшие покорить публику, в частности Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алессандра Амбросио, Эшли Грэм. Так и те, кто будет дебютировать – плюс-сайз модель Прешес Ли. Смотреть шоу вживую можно будет на Prime Video, Amazon Live и официальных страницах бренда, пишет УНН.

Показ мод Victoria's Secret получил культовую узнаваемость благодаря легендарным "ангелам" в роскошных образах с крыльями. Шоу было основано в 1995 году и быстро стало символом гламурной индустрии моды. После многолетней паузы (2018–2023) бренд вернулся в 2024 году в обновленном формате и с большим разнообразием моделей.

Где и когда смотреть Victoria's Secret 2025

Диджей-сет стартует в 00:00 по киевскому времени, а прямая трансляция шоу начнется в 02:00.

Смотреть событие можно будет на Prime Video, Amazon Live, а также на официальных страницах Victoria's Secret в Instagram, YouTube и TikTok. В Нью-Йорке также проведут вечеринку с просмотром шоу в THE PENN DISTRICT.

Ангелы Victoria’s Secret 2025

В этом году на подиум вернутся как легендарные "ангелы", так и новые лица. Среди подтвержденных моделей: Адриана Лима, Джиджи Хадид, Алекс Консани, Анок Яй, Джоан Смоллс, Лили Олдридж и Юми Ну. Эшли Грэм также второй раз подряд представит себя на подиуме.

Особое возвращение – Барбара Палвин, а также Алессандра Амбросио, которая впервые прошла по подиуму в 2000 году, а в 2025 году снова выйдет на шоу уже в девятнадцатый раз.

Дебютное дефиле покажет Прешес Ли – первая афроамериканская модель "с формами", которая работала с такими брендами, как Versace, Moschino и Fendi. К показу также присоединится модель плюс-сайз Палома Эльсессер.

Музыкальное сопровождение обеспечат KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott и TWICE.

Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo14.10.25, 22:32 • 3118 просмотров

Алена Уткина

Victoria's Secret
Victoria’s Secret
Amazon
ТикТок
YouTube
Instagram