Власник брендів Gucci та Balenciaga продає косметичний підрозділ компанії L'Oreal за 4,7 млрд доларів

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Kering продає свій косметичний підрозділ L'Oreal за 4,7 мільярда доларів для зменшення боргу та фокусування на основному бізнесі. L'Oreal отримає права на бренди Gucci, Balenciaga та інші, а також придбає парфумерний бренд Creed.

Власник брендів Gucci та Balenciaga продає косметичний підрозділ компанії L'Oreal за 4,7 млрд доларів

Компанія Kering, якій належать бренди Gucci та Balenciaga, вирішила продати свій косметичний підрозділ компанії L’Oreal за майже 4,7 мільярда доларів. Продаж допоможе Kering зменшити борги та зосередитися на основному напрямку, пише УНН із посиланням на Reuters.

Власник Gucci Kering (PRTP.PA), погодився продати свій косметичний бізнес компанії L'Oreal (OREP.PA) за 4 мільярди євро (4,66 мільярда доларів - ред.), що є суттєвою зміною стратегії нового генерального директора Луки де Мео, який прагне розв'язати проблему високого боргу групи компаній класу люкс та переорієнтуватися на основний модний бізнес 

- пише видання.

Згідно з угодою, L’Oreal придбає парфумерний бренд Creed, який Kering купила у 2023 році за 3,5 мільярда євро, а також отримає ексклюзивні права на створення косметики та парфумів під брендами Bottega Veneta, Balenciaga та іншими марками групи на найближчі 50 років. Крім того, L’Oreal забезпечить собі 50-річну ліцензію на продукцію Gucci - після завершення чинного контракту з компанією Coty, який, за оцінками експертів, діятиме до 2028 року.

Аналітики Bernstein зазначили, що продаж Kering Beauty "є неприємним, але необхідним кроком", адже компанія відчуває потребу зменшити боргове навантаження.

Хоча продаж косметичного бізнесу обговорювали ще до приходу нового гендиректора Луки де Мео, саме він, за словами джерел, помітно прискорив переговори з L’Oreal у жовтні. Для L’Oreal своєю чергою, це стане найбільшим придбанням в історії компанії, навіть більшим, ніж купівля бренду Aesop у 2023 році за 2,5 мільярда доларів. Експерти наголошують, що покупка Creed має велику стратегічну цінність, адже бренд вважається одним із найперспективніших у секторі люксових парфумів.

Продаж допоможе Kering суттєво скоротити борг, який на кінець червня перевищував 9,5 мільярда євро, не враховуючи ще 6 мільярдів євро орендних зобов’язань. Це рішення також символізує розворот у стратегії компанії, який проводить де Мео.

Доповнення

Компанія Kering створила власний косметичний підрозділ у 2023 році після придбання парфумерного бренду Creed, намагаючись зменшити залежність від флагманського бренду Gucci, який приносить більшу частину прибутку групи.

Однак розвинути напрям краси виявилося складніше, ніж очікувалося: за перше півріччя 2024 року цей підрозділ мав збитки у розмірі 60 мільйонів євро. Паралельно компанія стикається зі спадом продажів Gucci - у другому кварталі виручка бренду скоротилася на 25% через падіння попиту на ключовому китайському ринку. Це змусило Kering шукати способи зменшення боргу.

Зокрема, Kering призупинила плани щодо повного придбання бренду Valentino та розглядає продаж частини своєї нерухомості для залучення коштів.

Для L’Oreal, яка вже випускає парфуми Yves Saint Laurent (правами на бренд компанія володіє з 2008 року), ця угода стане логічним продовженням розширення у сегменті люксової косметики. Обидві компанії також планують створити спільне підприємство для покращення сервісу клієнтів у сфері luxury. За даними аналітиків Bernstein, продажі парфумів приносять близько 14% доходів L’Oreal, випереджаючи решту косметичного ринку.

Переговори між Kering і L’Oreal супроводжували фінансові консультанти - Evercore та Centerview з боку Kering і Bank of America та Rothschild з боку L’Oreal. Очікується, що угоду буде фіналізовано у першій половині 2026 року.

