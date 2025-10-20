$41.730.10
12:10 • 1014 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 11934 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 35404 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 19456 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 23406 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
07:07 • 7112 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 24016 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25768 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64357 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104794 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Kering продает свое косметическое подразделение L'Oreal за 4,7 миллиарда долларов для уменьшения долга и фокусировки на основном бизнесе. L'Oreal получит права на бренды Gucci, Balenciaga и другие, а также приобретет парфюмерный бренд Creed.

Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов

Компания Kering, которой принадлежат бренды Gucci и Balenciaga, решила продать свое косметическое подразделение компании L’Oreal за почти 4,7 миллиарда долларов. Продажа поможет Kering уменьшить долги и сосредоточиться на основном направлении, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Владелец Gucci Kering (PRTP.PA) согласился продать свой косметический бизнес компании L'Oreal (OREP.PA) за 4 миллиарда евро (4,66 миллиарда долларов - ред.), что является существенным изменением стратегии нового генерального директора Луки де Мео, который стремится решить проблему высокого долга группы компаний класса люкс и переориентироваться на основной модный бизнес 

- пишет издание.

Согласно сделке, L’Oreal приобретет парфюмерный бренд Creed, который Kering купила в 2023 году за 3,5 миллиарда евро, а также получит эксклюзивные права на создание косметики и парфюмов под брендами Bottega Veneta, Balenciaga и другими марками группы на ближайшие 50 лет. Кроме того, L’Oreal обеспечит себе 50-летнюю лицензию на продукцию Gucci - после завершения действующего контракта с компанией Coty, который, по оценкам экспертов, будет действовать до 2028 года.

Аналитики Bernstein отметили, что продажа Kering Beauty "является неприятным, но необходимым шагом", ведь компания испытывает потребность уменьшить долговую нагрузку.

Хотя продажа косметического бизнеса обсуждалась еще до прихода нового гендиректора Луки де Мео, именно он, по словам источников, заметно ускорил переговоры с L’Oreal в октябре. Для L’Oreal в свою очередь, это станет крупнейшим приобретением в истории компании, даже большим, чем покупка бренда Aesop в 2023 году за 2,5 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что покупка Creed имеет большую стратегическую ценность, ведь бренд считается одним из самых перспективных в секторе люксовых парфюмов.

Продажа поможет Kering существенно сократить долг, который на конец июня превышал 9,5 миллиарда евро, не учитывая еще 6 миллиардов евро арендных обязательств. Это решение также символизирует разворот в стратегии компании, который проводит де Мео.

Дополнение

Компания Kering создала собственное косметическое подразделение в 2023 году после приобретения парфюмерного бренда Creed, пытаясь уменьшить зависимость от флагманского бренда Gucci, который приносит большую часть прибыли группы.

Однако развить направление красоты оказалось сложнее, чем ожидалось: за первое полугодие 2024 года это подразделение имело убытки в размере 60 миллионов евро. Параллельно компания сталкивается со спадом продаж Gucci - во втором квартале выручка бренда сократилась на 25% из-за падения спроса на ключевом китайском рынке. Это заставило Kering искать способы уменьшения долга.

В частности, Kering приостановила планы по полному приобретению бренда Valentino и рассматривает продажу части своей недвижимости для привлечения средств.

Для L’Oreal, которая уже выпускает парфюмы Yves Saint Laurent (правами на бренд компания владеет с 2008 года), эта сделка станет логическим продолжением расширения в сегменте люксовой косметики. Обе компании также планируют создать совместное предприятие для улучшения сервиса клиентов в сфере luxury. По данным аналитиков Bernstein, продажи парфюмов приносят около 14% доходов L’Oreal, опережая остальной косметический рынок.

Переговоры между Kering и L’Oreal сопровождали финансовые консультанты - Evercore и Centerview со стороны Kering и Bank of America и Rothschild со стороны L’Oreal. Ожидается, что сделка будет финализирована в первой половине 2026 года.

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
