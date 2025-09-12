Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу

Завещание Джорджо Армани предусматривает постепенную продажу контрольного пакета акций или первичное размещение акций на бирже. Документ поручает наследникам продать 15% акций в течение 18 месяцев, а затем еще 30–54,9% в течение трех-пяти лет, предоставляя приоритет LVMH, L'Oreal или EssilorLuxottica.