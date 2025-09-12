Неожиданный поворот: Армани завещал наследникам продать модный дом или вывести его на биржу
Завещание Джорджо Армани предусматривает постепенную продажу контрольного пакета акций или первичное размещение акций на бирже. Документ поручает наследникам продать 15% акций в течение 18 месяцев, а затем еще 30–54,9% в течение трех-пяти лет, предоставляя приоритет LVMH, L'Oreal или EssilorLuxottica.
В завещании покойного модного дизайнера Джорджо Армани говорится о постепенной продаже контрольного пакета акций или проведении первичного размещения акций на бирже. Это противоречит многолетней позиции дизайнера, который при жизни настаивал на независимости компании, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Покойный дизайнер Джорджо Армани поручил наследникам постепенно продать модный бренд, который он создал 50 лет назад, или же добиваться листинга на фондовом рынке
В документе, с которым ознакомился Reuters, указано, что наследники должны продать начальные 15% акций итальянского модного дома в течение 18 месяцев, а позже передать дополнительные 30–54,9% акций тому же покупателю в течение трех-пяти лет после смерти Армани.
В завещании также говорится, что приоритет должен быть отдан гиганту роскошных товаров LVMH (LVMH.PA)., L'Oreal (OREP.PA), EssilorLuxottica (ESLX.PA) или другой группе "равноправных", определенной фондом, который дизайнер создал для сохранения его наследия с согласия своего партнера Армани Панталео Дель'Орко.
В качестве альтернативы предлагается провести первичное публичное размещение акций в Италии или на подобном рынке, отмечается в документе. Такой приказ о продаже акций резко противоречит многолетней позиции Джорджо Армани, который всегда отказывался ослаблять свой контроль или выводить бренд на фондовый рынок, подытоживает издание.
Напомним
4 сентября на 92-м году жизни скончался основатель мировой модной империи Джорджо Армани. До последних дней он оставался верен своему делу.
Легендарный итальянский дизайнер оставил после себя состояние, оцениваемое более чем в 12 миллиардов долларов. Армани сообщал в своей автобиографии несколько лет назад, что план преемственности подготовлен, но дизайнер не желал раскрывать детали ранее.